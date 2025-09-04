Los provocadores saqueos de la casa de Uya Kuya fueron arrestados por la policía en Depok

Yakarta, Viva – una persona provocador que supuestamente es incitación a las masas a saquear Casa artista y político Vas a En el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta, fue arrestada Policía.

El Jefe de Policía del Metro de East Yakarta, el comisionado de policía Alfian Nurrizal confirmó el arresto. «Los perpetradores han sido asegurados», dijo a los periodistas el jueves 4 de septiembre de 2025.



Uya kuya y su gato mascota

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de Jakarta, agregó el Comisionado de Policía Adjunto de Policía Dicky Fertoffan, el arresto se llevó a cabo por la tarde en el área de Depok, West Java. La policía también confiscó evidencia en forma de dos unidades móviles que contienen la cuenta Tiktok del sospechoso.

«Todavía hay un examen intensivo en la estación de policía», dijo Dicky.

Anteriormente informó, hasta 10 personas han sido nombradas sospechosas por la policía sobre el saqueo de casas de lujo propiedad de miembros del Parlamento Indonesio, Surya Utama o Uya Kuya, en el área de Pondok Bambu, East Jakarta.

Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro de Jakarta, el Comisionado de Policía Adjunto de Policía Dicky Fertoffan confirmó esto. Él dijo, había 4 personas que fueron nombradas sospechosas que llevaban a cabo ataques contra la policía. Luego, las 6 personas restantes que saquearon.

«4 oficiales atacados, 6 saqueos», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.