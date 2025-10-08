La ex Spice Girl habla por sí misma

Ser el centro de atención puede ser implacable: vivimos en una cultura donde a la sociedad le encanta elevar a las celebridades solo para derribarlas por la pura emoción de hacerlo. En netflixLa serie documental más nueva, “Victoria Beckham”, dirigida por el cineasta de “Becoming” nadia hallgrenEl público obtiene una mirada íntima a la ex estrella del pop y diseñador de moda. En un momento, Beckham fue una de las mujeres más fotografiadas del mundo, pero desde entonces ha trabajado para recuperar su nombre e identidad fuera de la sombra de su marido, el futbolista David Beckham. Una serie breve pero intrigante sobre el crecimiento, la autoaceptación y la determinación, la serie documental explora la evolución y lo que significa ser verdaderamente uno mismo.

“Victoria Beckham” se estrena a finales del verano de 2024. Beckham ha estado al frente de su marca de moda durante casi dos décadas, pero no ha sido un viaje fácil. Al escuchar a la propia Beckham y a figuras legendarias como Anna Wintour, Tom Ford, Donatella Versace y el mentor de Beckham, Roland Mouret, Hallgren ofrece un retrato de una mujer que, aunque alguna vez fue famosa por derecho propio, fue relegada al papel de esposa deportista y fashionista antes de irrumpir en una industria muy volátil e implacable. Aunque la inclinación de Beckham por el estilo y el diseño le permitió construir su marca, su visión para los negocios no estaba a la altura, lo que resultó en una mala gestión financiera importante. Al comenzar la serie, Beckham está listo para un nuevo comienzo. Después de salir de números rojos con una reestructuración completa, una financiación adecuada y una marca de belleza potente, ella y su equipo se están preparando para la Semana de la Moda de París y la presentación más grande y ambiciosa que jamás hayan realizado.

Si bien “Victoria Beckham” gira principalmente en torno al negocio de Beckham y la preparación para el desfile de moda, también destaca brevemente su infancia y su posterior paso por las Spice Girls. La experiencia, dice, cambió su vida y solidificó su confianza por un tiempo. Aunque menciona brevemente la ruptura inicial del grupo y su eventual resurgimiento, su tiempo como Posh Spice y sus relaciones actuales con sus antiguos compañeros de banda no se abordan realmente. Cuando se trata de la vida personal de Beckham, aparte de sus padres, marido e hijos, el público sólo escucha de su amiga íntima, la actriz Eva Longoria. En cambio, la serie se centra en el final de la carrera pop de Beckham y los años que siguieron. Sentirse perdida y dejar su carrera en un segundo plano para apoyar los sueños de su marido y criar a sus hijos, provocó una fractura en su identidad, lo que finalmente la impulsó a comenzar a construir una casa de moda.

La capacidad de Beckham en la quinta década de su vida para ser honesta y autorreflexiva es convincente. Nuestra sociedad patriarcal dice que las mujeres hermosas con familias y riqueza deberían sentirse afortunadas. El ícono pop ofrece una perspectiva diferente. Ella es franca acerca de albergar ambiciones más allá de ser esposa y madre, y cómo su infelicidad se manifestó exteriormente durante sus años como WAG. La gente a menudo no considera lo jóvenes que eran los Beckham durante su apogeo, tratando de construir una relación ante el público. Ahora, 27 años después, la serie muestra a una pareja que todavía está profundamente comprometida, conectada y refrescantemente considerada el uno con el otro. Es una rareza en las relaciones normales, más aún entre las personas de primer nivel.

La serie de tres episodios sirve como pieza complementaria de la serie documental de Netflix de 2023 “Beckham”, que se centró en el marido sensación del fútbol del diseñador. Aunque Hallgren obtiene un acceso sin precedentes a Beckham, y confronta algunos de los aspectos más pesados ​​de su historia, incluido un trastorno alimentario, así como las razones por las que su marca casi se hunde, evita profundizar más en los detalles y, en cambio, permanece al margen de estas discusiones. Habiendo vivido previamente bajo el microscopio en etapas tempranas de su vida, la autoproclamada fanática del control ahora tiene el control total de su narrativa.

Aún así, “Victoria Beckham” es muy eficaz para iluminar el reinado de misoginia y sexismo que Beckham (y sus contemporáneos) soportaron en la prensa, especialmente a principios de la década de 2000, cuando los paparazzi estaban fuera de control y la prensa sensacionalista era la hierba gatera para el público. Fue un escrutinio implacable que Beckham encontró insoportable y continúa burlándose de ella incluso hoy.

En última instancia, es posible que “Victoria Beckham” no ofrezca exactamente lo que el público espera cuando la sintoniza inicialmente. Sin embargo, la narrativa presentada es mucho más reflexiva que las series documentales estándar sobre celebridades. El programa le permite a Beckham decirnos quién es ella en sus propios términos, lo cual, incluso en medio de todos sus elogios y privilegios, es una tarea formidable.

“Victoria Beckham” ahora está disponible para transmitir en Netflix.