De Misión Imposible a Señor Alcalde



Editorial





/

Si Zohran Mamdani gobierna como hizo campaña, demostrará que el pueblo tiene el poder de forjar su propio futuro.

Política publicitaria



Zohran Mamdani hace campaña en Brooklyn el día de las elecciones. (Adam Gray/Bloomberg)

Este artículo aparece en la edición de diciembre de 2025, con el título “El mandato de Mamdani”.



Zohran Mamdani no tiene mayor responsabilidad que ser un gran alcalde de la ciudad de Nueva York. Después de todo, es su trabajo ahora que los neoyorquinos lo han elegido para el cargo más alto del municipio más grande y dinámico de Estados Unidos. Pero si lo logra, Mamdani tiene el potencial de transformar no sólo una ciudad, sino la política de una nación que necesita desesperadamente un antídoto poderoso contra la opresión de Donald Trump. Como dijo Mamdani la nación después de sus primarias demócratas en junio: “No se puede derrotar este ataque a la democracia a menos que también se demuestre su valor”.

Lo que llevó la candidatura de Mamdani de imposible a inevitable fue su idea fundamental de que para demostrar el valor de la democracia, los líderes deben mejorar considerablemente las vidas de las personas que los eligen. Trump ha fracasado estrepitosamente en este sentido. Pero también lo creen muchos demócratas. Una de las principales razones por las que el Partido Demócrata perdió en 2024 fue que su respuesta tecnocrática a la crisis de asequibilidad les pareció a los estadounidenses carente de urgencia y ambición. De modo que Mamdani, un socialista democrático inspirado en Franklin Delano Roosevelt, Fiorello La Guardia y Bernie Sanders, está subiendo el listón. “Una vida digna no debería estar reservada a unos pocos afortunados”, declaró. «Debería ser uno que garantice el gobierno de la ciudad para todos los neoyorquinos». Combinó esta visión con propuestas prácticas para congelar los alquileres, autobuses rápidos y gratuitos, guarderías universales y supermercados urbanos en los desiertos alimentarios. Y prometió financiar su plan gravando a los mismos multimillonarios que Trump ha enriquecido y a quienes los demócratas del establishment han mimado.

Destacados expertos se negaron a aceptar la perspectiva de que los neoyorquinos eligieran como alcalde a un socialista democrático (hola, comentaristas de noticias por cable), al igual que los editorialistas de periódicos (hola, New York Times) y los principales demócratas (hola, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien se negó a respaldar al candidato de su partido a la alcaldía de su ciudad natal). Las élites tardaron en darse cuenta de que este inmigrante musulmán de Uganda de 34 años, después de cumplir tres mandatos en la relativa oscuridad de la Asamblea del Estado de Nueva York, había capturado la imaginación del electorado multirracial y multiétnico de la ciudad. Por supuesto, el dominio de Mamdani de las redes sociales ayudó. Se presentó con una confianza que contradecía su edad, una calma que contrarrestaba la histeria de sus críticos y una claridad que inspiraba y tranquilizaba a los votantes. Decenas de miles de jóvenes voluntarios se unieron en torno a un candidato que se sentía cómodo diciéndole la verdad al poder. Cuando declaró genocidio en Gaza, Mamdani fue atacado por el grupo terrorista Correo de Nueva York y una campaña de difamación financiada por multimillonarios. Sin embargo, recibió un mandato de los neoyorquinos que exigían claridad moral en medio de la brutalidad republicana.

Mamdani enmarcó su campaña de años de duración contra las políticas fallidas del pasado (como lo ejemplificó el cada vez más desesperado exgobernador Andrew Cuomo) y en torno a la comprensión de que, si bien la democracia ciertamente está bajo ataque de los autoritarios en Washington, “también está bajo ataque desde adentro”. [because of] la erosión de la fe en la capacidad del país para satisfacer las necesidades de los trabajadores”.

La determinación de Mamdani de renovar la fe en la democracia logrando la justicia económica no es nueva: FDR hizo la conexión con su Declaración de Derechos Económicos. Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez están haciendo lo mismo con sus manifestaciones de “Lucha contra la oligarquía”. Pero el incesante enfoque de Mamdani en poner el gobierno al servicio de la clase trabajadora refleja el espíritu de la época de 2025. Su visión es tan poderosa que Trump hizo todo lo posible para descarrilar la campaña de Mamdani: amenazó con confiscar los fondos de la ciudad, enviar tropas federales y arrestar al demócrata si cumplía su promesa de proteger a los inmigrantes. Mientras Mamdani dependía de la financiación pública y de voluntarios para difundir su mensaje, los comités de acción política financiados por multimillonarios invirtieron 19 millones de dólares en una campaña amargamente divisiva contra él.

Con la elección de Mamdani, los ataques de sus enemigos declarados en Washington y Wall Street no harán más que aumentar. Para contrarrestarlos, debe rodearse de directivos duros y experimentados. Frente a un esfuerzo hostil de cabildeo corporativo y de los medios de comunicación, la determinación de Mamdani de continuar su campaña viral en las redes sociales será esencial para movilizar a su base, unir a los neoyorquinos y mantener la presión sobre los cautelosos demócratas en Albany.

Problema actual



Los demócratas estatales y nacionales tienen un gran interés en el éxito de Mamdani. Junto con Sanders, Ocasio-Cortez y sus aliados, tiene una visión que puede renovar un Partido Demócrata que se ha resistido infaliblemente al cambio y a las grandes ideas que inspirarán a los votantes dispuestos a una alternativa a las falsas promesas y oscuras maquinaciones del trumpismo. Eso no significa que cada candidato demócrata en 2026 deba reflejar todas las posiciones de Mamdani, sino que debe canalizar su energía y coraje.

Mamdani asumirá el cargo en tiempos difíciles para su ciudad y su país, tal como lo hizo La Guardia después de su elección en 1933 como alcalde radical de una ciudad llena de inmigrantes y familias de clase trabajadora empobrecidas por la Gran Depresión. La Guardia capturó la imaginación de Nueva York y de la nación, convirtiéndose en un faro de esperanza en una época de economía caótica y fascismo inminente. La campaña de Mamdani celebró el legado de La Guardia. Cuando lo entrevistamos, recordó que su predecesor «abordó estas dos crisis de hostilidad antiinmigrante y la negación de la dignidad de los trabajadores, y lo hizo con una comprensión de cómo era la realización de la democracia -e incluso cómo era la plenitud de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad- y lo hizo en el lenguaje de la esfera urbana: de más parques, más belleza, más luz».

La elección de Mamdani demuestra la promesa política de la democracia. Y si gobierna como hizo campaña –como un defensor de la justicia económica y el progreso social valiente y con profundos principios, pero siempre orientado a resultados– demostrará, como lo hizo La Guardia antes que él, que el pueblo tiene el poder de forjar su propio futuro. Esto es lo que realmente temen Trump y los multimillonarios, porque Zohran Mamdani tiene razón cuando dice: “Ellos son los autoritarios que intentan mantenernos bajo su control, porque saben que una vez que nos liberemos, nunca más seremos detenidos”.