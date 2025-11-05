Los vikingos hicieron llamadas antes de la tranquila fecha límite para cambios

Después de algunas semanas difíciles con el mariscal de campo veterano Carson Wentz debajo del centro, el Vikingos de Minnesota Es posible que haya doblado la esquina la semana pasada con el pistolero de segundo año. J.J. McCarthy regresando a la parrilla. Los Vikings lograron una impresionante victoria sobre el rival de la división. Leones de Detroit de gira en Ford Field, con McCarthy dando un espectáculo con tres touchdowns en total.

Con McCarthy dando nueva vida a los Vikings al llevar al equipo a una victoria muy necesaria sobre los Lions para regresar a .500 con un récord de 4-4, Minnesota podría ser un equipo juguetón en la NFC en el futuro, lo que generó preguntas sobre si el equipo debería hacer algunos movimientos antes de la final. NFL fecha límite para cambios el 4 de noviembre.

Los Vikings estaban activos antes de la fecha límite de cambios de la NFL

Con Wentz fuera por esta temporada y McCarthy habiendo jugado solo un puñado de juegos en su carrera hasta el momento, la necesidad obvia en la posición de mariscal de campo es obtener algún seguro detrás de su nueva cara de la franquicia, quien ha lidiado con numerosas lesiones en su corto tiempo con el equipo.

Aunque la necesidad existe, no parece que los Vikings estuvieran demasiado decididos a hacer un movimiento antes de la fecha límite de cambios de la NFL, a pesar de que el gerente general del equipo, Kwesi Adofo-Mensah, estaba haciendo muchas llamadas, según el entrenador en jefe Kevin O’Connell, quien dijo lo siguiente a Paul Allen de KFAN el martes.

«Yo diría que los Whoppers están más en la pizarra en este momento con las jugadas del cuerpo técnico más que yo involucrado directamente en este momento con cualquiera de esas cosas», dijo O’Connell. «Pero sé que hay muchas llamadas en curso. Kwesi y el personal hacen un gran trabajo con eso y veremos a dónde va el día».

Adofo-Mensah es conocido por realizar cambios antes de la fecha límite, como lo ha hecho todos los años desde que asumió el cargo de gerente general en Minnesota, a través de ¡FTW morado! Cuenta X del podcast.

El gerente general de los Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, ha hecho al menos un movimiento en la fecha límite de cambios de la NFL cada año que ha estado en el poder. 2022: TE TJ Hockenson, Lions 2023: QB Josh Dobbs, Cardinals 2023: LG Ezra Cleveland a Jaguars 2024: OT Cam Robinson, Jaguars ¿Qué preparará Kwesi este año?

Sin embargo, por alguna razón, los directivos de los Vikings decidieron quedarse quietos y aguantar el resto de la temporada tal como está construida actualmente, lo que podría ser el movimiento correcto o podría terminar regresando para atormentarlos, especialmente en la posición de mariscal de campo, con Max Brosmer sentado detrás de McCarthy en la tabla de profundidad.

¿Es JJ McCarthy el verdadero negocio para los Vikings?

En el transcurso de tres juegos jugados durante la temporada 2025 de la NFL hasta el momento, McCarthy ha mostrado destellos de brillantez, razón por la cual los Vikings lo contrataron, pero también ha tenido algunos momentos difíciles, demostrando que todavía es un jugador muy joven que necesita mucho pulido para alcanzar su verdadero potencial.

Sin embargo, posee algunas cualidades admirables que los equipos buscan en su mariscal de campo titular, como liderazgo y una mentalidad de no darse por vencido, lo cual es una señal prometedora de que McCarthy puede convertirse en lo que el equipo imagina.

Es demasiado pronto para decir si McCarthy realmente es el verdadero centro en Minnesota. Aún así, el potencial está ahí, y tendrá mucho trabajo por delante en el futuro, ya que quedan algunos enfrentamientos difíciles en el calendario contra el Cuervos de Baltimore, Empacadores de Green Bay (dos veces), Halcones Marinos de Seattle y Leones.