Jacarta – metales de tierras raras (tierra rara) es un elemento metálico muy valioso que no sólo se utiliza para producir teléfonos inteligentes y coches eléctricos, sino también armas modernas. Incluyendo sus aplicaciones, este metal se utiliza en la construcción de aviones de combate y submarinos.

Además, los metales de tierras raras se encuentran en municiones especiales y vehículos blindados, en sistemas de propulsión y en tecnología de sensores. Se necesitan más de 400 kilogramos de metales de tierras raras para producir un solo avión furtivo F-35.

La mayoría de los metales de tierras raras se procesan en Alemán vino de PorcelanaY aquí radica el problema: como resultado de la disputa arancelaria con Estados Unidos (EE.UU.), Beijing anunció a principios de octubre de 2025 que volvería a endurecer sus anteriormente estrictas normas de exportación.

China ha amenazado con detener las exportaciones de metales de tierras raras necesarios para fines militares. Además, las empresas que solicitan permisos de exportación en China ahora deben presentar información detallada, parte de la cual es confidencial. Para los fabricantes de armas, estas exigencias son completamente inaceptables.

«Las cláusulas de uso final, los altos obstáculos burocráticos y el acceso a la planificación del suministro no son más que espionaje industrial», afirma a DW Jakob Kullik, politólogo de la Universidad Tecnológica de Chemnitz.

La Federación de la Industria Alemana (BDI) también se mostró crítica: “Las nuevas normas pueden verse como un ataque directo a los programas de modernización militar occidentales”, dijo en un comunicado.

Recientemente, la industria armamentista alemana ha aumentado enormemente la producción para equipar a las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, con sistemas de armas modernos.

El continuo apoyo a Ucrania en forma de envíos de armas es también la razón para fortalecer el ejército, lo que probablemente será una espina clavada para el aliado de Rusia, es decir, China. ¿Cómo ha respondido la industria de defensa alemana?

«En el sector no hay pánico», afirma a DW Hans Christoph Atzpodien, director general de la Asociación Alemana de la Industria de Seguridad y Defensa (BDSV). En comparación con otras industrias, Atzpodien señala que la industria de defensa utiliza “cantidades relativamente pequeñas de metales de tierras raras”.

Además, la empresa ha tomado medidas preventivas para no tener que limitar la producción en los próximos meses. Sin embargo, los expertos todavía ven un riesgo real de escasez de suministro. China controla alrededor del 80 por ciento de la producción mundial y más del 90 por ciento del procesamiento de metales de tierras raras.