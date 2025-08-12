El presidente Prabowo confirmó el 80 aniversario de Paskibraka de la República de Indonesia mañana

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto confirmará a los miembros Paskibraka El 80 aniversario de la República de Indonesia en Palacio Presidencial, Yakarta el miércoles 13 de agosto de 2025.

«Antes, antes del ensayo (el plan) el 13 de agosto (confirmación)», dijo Estadersneg Prasetyo Hadi dijo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025.

Prasetyo Hadi dijo que el ensayo sucio tendrá lugar del 12 de agosto al 14 de agosto de 2025.

Candidatos de Paskibraka y oficiales de ceremonia de Gladi sucios en el Palacio Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Alhamdulillah, hoy hemos comenzado una serie de ensayo. Así que esto es solo un ensayo sucio, todo lo que aparecerá más adelante ceremonia La conmemoración de la proclamación está presente, intentando cómo se está adaptando el nombre a la ubicación de la ceremonia más tarde el 17 «, dijo dos.

Este ensayo sucio es integral desde las tropas hasta la procesión de la ceremonia. Según Prasetyo, cada procesión en este ensayo sucio no es completamente perfecta y aún habrá una evaluación para una mejor mejora.

«También tratamos de evaluar cuáles si necesitamos mejorar. Esa es la importancia de por qué hoy hemos comenzado a hacer un ensayo sucio», continuó.

Mientras tanto, este ensayo sucio también se convirtió en el primer momento para 76 candidatos para los asaltantes de la bandera de la herencia (Paskibraka) para llevar a cabo el ensayo en el palacio. Aunque la primera aparición del Paskibraka en el palacio todavía parece nervioso, Prasetyo cree que el Paskibraka puede ser bueno en el servicio durante la implementación del 17 de agosto.

«Anteriormente vimos que estaba de acuerdo con lo que esperábamos que solo era posible porque era la primera vez que pisó el palacio, había algunos, algo aún nerviosos. Si nuestra experiencia es solo porque no estamos acostumbrados.

Como la densidad de la serie de ensayo que durará hasta el 14 de agosto, el tráfico alrededor del palacio de Merdeka también está experimentando ajustes. El Secretario de Estado también transmitió una disculpa a las personas afectadas por esta ingeniería de tráfico.

«En primer lugar, por supuesto, también nos disculpamos con toda la comunidad en Yakarta, que está activa alrededor del Palacio Merdeka. Si de hecho en los próximos días está un poco perturbado por la comodidad porque comenzamos a tener actividades en el Palacio de Merdeka, nos disculpamos», dijo.