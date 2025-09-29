Nadiem Makarim fue entregado al hospital después de la hemorroides naturales, lo que dijo que tenía …

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudrists) Nadiem Makarim, quien ahora es sospechoso en el presunto caso de corrupción, fue entregado al hospital por Oficina del Fiscal General (ATRÁS).

Según los informes, Nadiem experimentó hemorroides o hemorroide tener que someterse a una cirugía. El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, confirmó la información.

«Sí, la información en cuestión es realmente enferma, cirugía. Follada en hospitales», dijo Anang a los periodistas en Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Según Anang, hasta ahora Nadiem todavía está en el hospital para la recuperación. Sin embargo, la oficina del Fiscal General aún no ha especificado la ubicación del hospital para el tratamiento.

«Se ha operado, dijo enfermo en la sección (recto). No sé con certeza la última condición, luego verifique nuevamente si después de que la operación regrese inmediatamente a la celda o aún se recupere», dijo.

Para tener en cuenta, la oficina del fiscal general llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de una computadora portátil Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como el Ministro de Educación y Cultura se reunió en ese momento para reunirse con Google Indonesia.

La reunión fue para hablar sobre productos de Google, uno de los cuales fue el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que puede ser utilizado por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones realizadas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se realizarán una adquisición de equipos de TIC.

Luego, se celebró una reunión cerrada para discutir la adquisición usando Chromebook. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Para aprobar el Chromebook, a principios de 2020, Nadiem Makarim cuando el ministro respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el Ministro de Educación antes, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la adquisición de la prueba de Chromebook en 2019 había fallado y no podía usarse para la Escuela External (SGT) o el área más externa, desfavorecida, líder (3T)», dijo Nurcahyo.

Then, on the orders of Nadiem regarding the implementation of the 2020 ICT procurement that will use Chromebook, the suspect SW (Sri Wahyuningsih) as the Director of PAUD and the suspect Mul (Mulyatsyah) as Director of Middle School Directorate of Basic Education and Secondary Education of the Ministry of Education and Culture of the Ministry of Education and Culture in 2020-2021, made technical instructions and the specific implementation instructions whose specifications han sido bloqueados (cromo os).

«Además, el equipo técnico realizó un estudio de revisión técnica que se utilizó como especificaciones técnicas al mencionar Chrome OS», agregó Nurcahyo.

Finalmente, Nadiem Makarim en febrero de 2021 emitió el número 5 del Presmento 5 de 2021 sobre las directrices operativas para los fondos de asignación especiales físicos (DAK) de la educación en el año fiscal 2021 que en el archivo adjunto había bloqueado las especificaciones de Chrome OS.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).