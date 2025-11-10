Wuling prepara un coche eléctrico de 150 millones de IDR

Pekín, VIVA – Wuling ha vuelto a llamar la atención del mercado de vehículos eléctricos con la presencia de la última variante de Wuling Binguo So también conocido como Bingo S en algunos países.

Este último modelo estará equipado con una batería con una capacidad de 52,9 kWh y se afirma que podrá cubrir una distancia de 525 kilómetros según las pruebas estándar CLTC.

La información sobre esta nueva variante fue revelada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), que publicó datos sobre la capacidad de la batería y el kilometraje de los vehículos. Aun así, Wuling no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento.

Adaptado de VIVA Automotive de CarnewschinaLunes 10 de noviembre de 2025, la propia Wuling Binguo S se posiciona como coche electrico compacto, con unas dimensiones de 4.265 mm de largo, 1.785 mm de ancho y 1.600 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.610 mm.

El diseño exterior presenta una parrilla delantera cerrada, faros poligonales con luces de circulación diurna en forma de “C” y luces traseras de longitud completa que añaden una impresión moderna.

En el interior, el Binguo S está equipado con un panel de instrumentos digital de 8,88 pulgadas y una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas que parece flotar sobre el salpicadero. Este automóvil también está equipado con un volante de tres radios, palanca de transmisión eléctrica (cambio por cable) y carga inalámbrica de 50 W como características de conveniencia adicionales.

Wuling ofrece dos opciones de color de cabina, a saber, Soft White y Warm Brown, para satisfacer los gustos del consumidor. Las características estándar disponibles incluyen monitoreo de la presión de los neumáticos, cámara de visión trasera, control de crucero, llave Bluetooth, botón de arranque y un sistema de audio de seis parlantes.

Para las variantes superiores, hay adiciones como una cámara de 360 ​​grados, ajuste eléctrico del asiento del conductor, asientos delanteros con calefacción y espejos plegables eléctricamente. Estas características muestran los esfuerzos de Wuling por brindar comodidad y lujo al segmento de automóviles eléctricos compactos.

Actualmente, el Wuling Binguo S todavía se vende con dos variantes de batería, a saber, 31,9 kWh con una autonomía de 325 km, y 41,9 kWh que ofrece 430 km según la prueba CLTC. Ambas variantes utilizan un único motor eléctrico en la parte delantera con 75 kW de potencia y 180 Nm de par.

El coche también admite carga rápida CC, que permite cargar del 30% al 80% en unos 35 minutos. En términos de seguridad, Binguo S está equipado con cuatro airbags, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendiente para aumentar la sensación de seguridad al conducir.