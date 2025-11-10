El Manchester City hace que el Arsenal se sienta incómodo en la cima

Inglaterra, VIVA – Cima de la clasificación Arsenal no logró ampliar la brecha al entrar en la undécima semana primera división después de empatar 2-2 ante el Sunderland en el partido que tuvo lugar en el Stadium of Light, Sunderland, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Maligno! Manchester City venció 3-0 al Liverpool



Este resultado también hizo que el equipo de Mikel Arteta no pudiera continuar con la tendencia positiva al lograr diez victorias consecutivas en todas las competiciones.

Los Gunners ahora lideran la primera posición de la Premier League al acumular un total de 26 puntos en 11 partidos o una diferencia de cuatro puntos con respecto a ciudad de manchester quien disparó al segundo lugar.

Lea también: ¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el gran partido de la Premier League Manchester City vs Liverpool



Los Citizens consiguieron una victoria convincente después de derrotar al campeón defensor Liverpool por tres goles sin respuesta en el Etihad Stadium de Manchester, el domingo (11/9).

La victoria, que se convirtió en más esperanza para los Sky Blues, volvió a competir en la clasificación del campeonato de liga después de haber tropezado anteriormente al entrar en la primera semana de liga.

Lea también: De cara a su partido número 1.000, Pep Guardiola admite que el Liverpool es el rival más duro de su carrera



Mientras tanto, el Chelsea sigue manteniéndose en el tercer puesto con un total de 20 puntos.

El Chelsea acaba de conseguir una contundente victoria sobre los Wolves con tres goles sin respuesta en el partido que tuvo lugar en Stamford Bridge, Londres, el sábado (8/11).

Mientras tanto, en cuarta posición está el Sunderland, que hasta ahora ha acumulado un total de 19 puntos.

Seguido por el Tottenham, que está en la quinta posición al conseguir un total de 18 puntos, tras empatar contra el visitante Manchester United, 2-2, en el partido disputado en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el sábado (8/11). (Hormiga)

Clasificación de la primera división