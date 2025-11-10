Estas 6 cosas en la cocina pueden provocar cáncer, número 4 que la gente suele utilizar

Jacarta – Cocinacon su tentador aroma a especias y el chisporroteo de una sartén, es siempre sinónimo de calidez y unión. Sin embargo, detrás de este ambiente familiar y confortable, resulta que se esconde una amenaza silenciosa que podría perjudicar nuestra salud.

Sin darnos cuenta, varios objetos que encontramos comúnmente en la cocina tienen el potencial de estar asociados con riesgos. cáncer. Por lo tanto, es importante reconocer estos peligros ocultos porque la conciencia es el primer paso para protegerse a usted y a su familia de amenazas invisibles.

Los siguientes son varios ingredientes o equipos de cocina que secretamente pueden aumentar el riesgo de cáncer, como se informó en la página del Times of India, el lunes 10 de noviembre de 2025.

1. Utensilios de cocina antiadherentes

La sartén o sartén antiadherente muy utilizada en la cocina puede en realidad contener peligros ocultos. químicos nombrados ácido perfluorooctanoico (PFOA), que se utiliza para crear una capa antiadherente, se cree que está relacionado con el riesgo de cáncer. Cuando se usan a altas temperaturas, los utensilios antiadherentes pueden emitir vapores tóxicos que causan síntomas similares a los de la gripe y, a largo plazo, se asocian con un mayor riesgo de cáncer. Por lo tanto, es mejor evitar calentar este equipo durante demasiado tiempo o sin comida encima.

2. Cubiertos y recipientes de plástico

Según la consultora principal y jefa del Departamento de Histopatología de los Laboratorios Oncquest, la Dra. Bhavna Bansal explicó que los utensilios de plástico que utilizamos a menudo en la cocina pueden aumentar los riesgos para la salud porque contienen bisfenol A (BPA). El BPA es una sustancia química que se utiliza en la fabricación de botellas y recipientes de plástico y se sabe que altera el equilibrio hormonal y debilita el sistema inmunológico si se expone a él de forma continua. Por ello, es importante empezar a cambiar a envases sin BPA o utilizar materiales naturales como el vidrio, el acero inoxidable o el bambú para ser más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

3. Azúcar refinada

Además de hacer que los alimentos tengan un sabor dulce, el azúcar refinada también puede acelerar el crecimiento de células cancerosas. Varios estudios muestran que el consumo excesivo de azúcar puede aumentar los niveles de insulina y crear condiciones en el cuerpo que favorecen el desarrollo de células cancerosas. Este hecho es un recordatorio para empezar a reducir el consumo de azúcar añadido y sustituirlo por edulcorantes naturales como la miel, la stevia o la fruta fresca.