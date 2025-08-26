Woodball Indonesia Tallado histórico, campeón general Asian Cup 2025 con apoyo completo

VIVA – Bola de madera tal vez no tan popular como el bádminton o el fútbol, ​​sino el espíritu del atleta Indonesia en nombre de la nación no es menos grande.

Leer también: World Golf Stars Heat Macao Open 2025



Esto se demostró cuando Indonesia organizó con éxito el 13 ° Campeonato de Woodball de la Copa Asiática 2025 en JSI Resort, Bogor, además de hacer historia al ganar el campeonato general.

El equipo nacional de Woodball de Indonesia se desempeñó extraordinario comprando 12 medallas de oro, 10 plata y 7 de bronce. Este registro está mucho más allá del objetivo inicial de Seven Gold.

Leer también: ¡Logro múltiple! Indonesia se convierte con éxito en el anfitrión y la operación de la Copa Asiática Woodball 2025



El campeonato que tuvo lugar del 19 al 24 de agosto de 2025 presentó 213 atletas de nueve países asiáticos. Para Indonesia, este impulso no es solo una cuestión de logro, sino también el reconocimiento internacional de deporte Bola de madera que continúa creciendo.

Detrás de este éxito, hay un gran apoyo del sector privado. AICE Group, como el compañero oficial de helados de la Asociación de Madera de Madera de Indonesia (IWBA), se convirtió en el patrocinador principal del 13º Campeonato de Boodball de la Copa Asiática 2025, así como AICE 7th Indonesia Open Woodball 2025.

Leer también: La magnitud del potencial para la industria deportiva en Yogya se reveló en el Foro de Asociación de Kemenpora



El gerente de marca senior de AICE, Sylvana Zhong, enfatizó que el apoyo de AICE no era solo un patrocinio.

«No vemos bola de madera solo del lado popular o no. Para nosotros, cada deporte tiene el potencial de crecer. Indonesia ha demostrado nosotros mismos en la arena asiática, y queremos estar presentes en medio de la lucha de los atletas», dijo Sylvana.

Sylvana también enfatizó que el sector privado tiene una responsabilidad moral en los deportes nacionales.

«Los atletas no deben luchar solos. Necesitan sentirse apoyados, vistos y valorados. Aice quiere ser parte del ecosistema, porque creemos que el apoyo psicológico es tan importante como el apoyo material», explicó.

Según él, el éxito de Indonesia en la Copa Asiática 2025 es una prueba clara de que la combinación de talentos, trabajo duro y apoyo sostenible puede dar a luz a logros brillantes.

«Estamos orgullosos de poder ver volar la bandera roja y blanca, no solo como espectador, sino también como la fiesta que ayudó a alentar a los atletas a lograr sus sueños», dijo Sylvana.

Para AICE, el apoyo a Woodball es parte de una gran visión en un estilo de vida saludable y activo.

«El helado también puede ser la identidad de la nación. En este caso presentamos crujientes galletas y crema de pelota que resultó ser muy popular entre los atletas. Esto muestra que los productos indonesios pueden ser aceptados por el mundo, con entusiasmo positivo», dijo Sylvana.

Agregó que cada bocado de helado refrescante es un símbolo de felicidad y nueva energía para los atletas.

«Queremos que se sientan ligeros, sienten que hay amigos que siempre fomentan. A veces, una energía simple como esa puede ser una motivación adicional en el campo», dijo.

El presidente de PB IWBA, Aang Sunadji, dijo que estaba orgulloso de los logros del equipo.

«Inicialmente, nuestro objetivo era solo siete oro, pero el equipo nacional ganó 12 oro y salió como el campeón general al vencer a Taipei chino en segundo lugar con la adquisición de 6 oro, 8 plata y 4 bronce y China con 2 adquisición de plata en tercer lugar», dijo Aang.

Presidente NOC IndonesiaRaja Sapta Oktohari, evaluó este logro como un impulso estratégico.

«Al ser el anfitrión y el campeón general, Indonesia muestra que Woodball se está desarrollando rápidamente. Esta es una capital importante hacia los Juegos SEA de Tailandia 2025, así como una gran oportunidad para que la madera pueda ser disputada en los Juegos Asiáticos», dijo Oktohari.

Sylvana reiteró el compromiso de AICE a largo plazo.

«Queremos ver a los campeones asiáticos indonesios no solo, sino también el número uno en el mundo. Eso solo se puede lograr si todas las partes trabajan juntas: atletas, federaciones, gobierno y el sector privado. Creemos que este viaje acaba de comenzar», dijo.

Lista de medallistas indonesios en el 13 ° Campeonato de Woodball de la Copa Asiática 2025

Potri de un solo trazo: Siti Masithah (oro), Finda Tri Setianingrum (plata), Febriyanti (Bronce)

Putra de un solo golpe: Ahris Sumariyanto (Bronce)

Putra de doble golpe: Ariska y Surya Aditya Pratama (oro), Ahmad Yopi Solpianda y Khadiq Muhamad (Bronce)

Potri de doble accidente

Doble trazo mixto: Ahris Sumariyanto y Finda Tri Setianingrum (plata)

Equipo de hombres y putri: cada uno de ellos contribuyó con oro

Fairway Singles Putra: Rifqi Najmuddin Najib (Oro), Alerthus Nathan Yusanto (Perak)

Fairway Ganda Putri: Ni Luh Manik Purwati y Syarah Nur Hafifa (Oro)

Fairway Double Putra: Ardian Bagas & Faqih Ahmad (plata)

Fairway Singleving Women: Ni Luh Manik Purwati (Perak)