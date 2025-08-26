Bruno Fernandes Probado Lugar mientras Glum Kobbie Mainoo pesa Manchester United Future

Kobbie Mainoo había sido una revelación después de romperse en el escenario en el Manchester United, pero se enfrenta a un futuro incierto en Old Trafford después de salir de la gracia bajo Ruben Amorimim

Bruno Fernandes predijo que Kobbie Mainoo pasaría por tiempos difíciles después de explotar en el escenario en el Manchester United (Imagen: 2024 Agencia de fotos de AMA Sports)

El Capitán Bruno Fernandes del Manchester United había sugerido previamente que Kobbie Mainoo podría encontrar un desafío apoyar su impresionante forma en el club.

Este es un video conmovedor del joven centrocampista que parece desanimado ha aparecido. Mainoo, de 20 años, fue visto como el futuro de los Red Devils debido a sus actuaciones en su gran temporada, pero ahora se enfrenta a la incertidumbre sobre su futuro en United.

Mainoo tuvo un excelente récord de goles espectaculares y obtuvo su debut en inglés hace poco más de un año. También logró el premio Man of the Match en la victoria final de la Copa FA de United en Manchester City en 2024, donde anotó el gol ganador.

Bajo Ruben Amorim, Mainoo solo comenzó 15 de los 44 juegos, y por segundo juego consecutivo esta temporada se quedó atrás del sofá mientras United dibujó 1-1 con Fulham el domingo. Un video de Mainoo viendo el último silbato se ha vuelto viral en las redes sociales, lo que significa que los rumores sobre su posible partida antes de la fecha límite del lunes se impulsan el espejo.

En abril de 2024, Fernandes había predicho que Mainoo podía luchar cuando los oponentes comenzaron a entender su juego después de su notable temporada innovadora.

«Puede que no llegue esta temporada, pero puede llegar la próxima temporada que sea un poco más difícil para Kobbie porque la gente conoce tu juego», dijo Fernandes. «Saben cómo detenerte y tienen diferentes planes para ti y, en última instancia, diferentes formas de destruir tu efecto en el juego».

Discusión sobre la influencia de que Mainoo y Alejandro Garnacho, que están destinados a dejar a United con un movimiento al Chelsea que todavía se está considerando, desde que entran en el primer equipo, fue Fernandes Genereus con sus elogios.

«Jugaron más y lo hicieron bien», dijo Fernandes. El año pasado «hicieron grandes cosas. Creo que han sido realmente buenos; se han mejorado. Son solo los primeros pasos. Tienen que continuar».

Sin embargo, el centrocampista con respecto a la predicción parece haberse convertido en una verdad desafortunada para Mainoo.

Amorim optó por una asociación central de Casemiro y Fernandes para comenzar el sorteo contra Fulham, con Mason Mount más profundo cuando el brasileño fue reemplazado por el delantero Benjamin Sesko. Luego se introdujo a Manuel Ugarte en lugar de la montaña.

Ruben Amorim ha explicado por qué Kobbie Mainoo no juega (Imagen: papá)

Después de que el juego grabó a Mainoo deambular por el juego sin gol y en cuclillas, antes de reconocer brevemente a los seguidores de United. Observó a un jugador cada centímetro cuyo futuro podría ser muy bueno de Old Trafford.

Los informes sugieren que Mainoo consideraría irse durante la última semana de la ventana de transferencia de verano si se presentaría una oferta adecuada. Chelsea también estaría entusiasmado con el joven en enero.

Las conversaciones sobre un nuevo contrato también han logrado un punto muerto, en el que Amorim declaró que no había habido «noticias» sobre un nuevo acuerdo para Mainoo antes de la competencia Fulham.

En un giro irónico de los acontecimientos, Amorim reveló después del juego que el jugador de 20 años está luchando actualmente con el jugador que había pasado la precaución a Mainoo por un lugar en el titular de once.

«Mainoo está luchando por su posición en Bruno», dijo Amorim. «Cambié dos centrocampistas. Salí de Mason Mount allí porque queríamos marcar un gol y cuando cambié, sentí que el equipo necesitaba un mediocampista.

«Así que tiene que luchar por su posición en Bruno. En el momento en que está luchando contra Bruno por el puesto».