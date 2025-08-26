Desmond Ridder liberado por Cincinnati. Bengals

A fines de julio, Bengals de Cincinnati Los fanáticos estaban eufóricos con la noticia de que su equipo de ciudad natal favorito mariscal de campo firmado Desmond Ridder. Se esperaba que el ex Bearcat de Cincinnati agregara un mínimo de estabilidad frágil a un grupo de mariscal de campo que se jodería si algo Joe Burrow Independientemente de quién lo estaba respaldando.

La luna de miel no duró y los Bengals ahora han lanzado Ridder, según Tom Pelissero de NFL Network.

«Los #Bengals están liberando a QB Desmond Ridder, por fuente», Pelissero publicado en x.

Rotowire proporciona una actualización bastante buena:

«Ridder firmó con Cincinnati en julio y pasó el campamento de entrenamiento y la pretemporada con el equipo, pero finalmente no pudo presionar Jake Browning Para el concierto de mariscal de campo No. 2 detrás de Joe Burrow, » Rotowire escribe. «Sin embargo, después de haber recogido el esquema de los Bengals, Ridder será un candidato fuerte para un lugar de escuadrón de práctica si no reclama las exenciones».

Desmond Ridder y Payton Thorne dejan el tercer hoyo QB

Ridder había estado luchando Payton Thorne Para el trabajo de tercera cuerda, pero los Bengals decidieron que ninguno de los dos valió la pena y cortó ambos esta semana. Teniendo en cuenta que no hay forma de que tirarán de un San Francisco 49ers Y solo tengo dos mariscales de campo activos (sí, lo sé Esa regla cambió Después del juego de campeonato de NFC), los Bengals deberán agregar una llamada de señal a la lista.

Sacemos de lo obvio: si Burrow se lastima por un período de tiempo significativo, espera seis victorias, una selección de draft de 2026 relativamente alta y se despide de adiós a Trey Hendrickson. No hay un jugador en el mundo del agente libre que alivie ese resultado. ﻿

Sin conocer el nivel de interés de los Bengals en él, uno pensaría que Tyler Huntley sería una opción atractiva. Acababa de liberar los Browns porque decidieron que seis quarterbacks eran demasiado. En realidad hizo un Pro Bowl una vez para el Ravens de Baltimore Lo que resultó más además de qué broma es el Pro Bowl.

El único otro nombre que vale la pena mencionar es Jake Fromm, a quien solo quería nombrar porque si la cosa de la NFL no funciona para él, tiene que convertirse en un agente de seguros de la granja estatal.

Hay una lista de alguna otra Quarterbacks de agente libre Aquí, pero no lo recomendaría.

Desmond Ridder ha sido rebotado alrededor de la NFL

Es una pena que el niño de la ciudad no haya hecho la lista de los Bengals, pero las grandes historias no hacen listas de la NFL. Detalles de puntos de embrague su viaje a través de las filas profesionales.

Ridder fue reclutado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2022 por los Falcons. Atlanta le dio a Ridder el trabajo inicial en 2023, pero no pudo impresionar. Ridder registró 2,836 yardas con 12 touchdowns y 12 intercepciones en 15 juegos jugados en 2023. Los Falcons cambiaron a Ridder a los Cardenales la última temporada baja a cambio de Rondale Moore. Ridder terminó perdiendo una batalla de campamento de entrenamiento con Clayton Tune y fue cortado por los Cardenales antes de regresar a su equipo de práctica. Los Raiders finalmente firmaron a Ridder del equipo de práctica de los Cardenales después de las lesiones a Gardner Minshew y Aidan O’Connell. Pero solo jugó en dos juegos y no pudo impresionar al cuerpo técnico de Antonio Pierce.

Ridder probablemente se dará cuenta con otro equipo, ya sea en su lista o en el equipo de práctica. La lógica indica este último e incluso podrían ser los Bengals los que lo traen de vuelta ya que ya está familiarizado con el sistema.