Will Smith, los signos de Westbrook de Jada Pinkett Smith con Paramount

WestbrookLa compañía de entretenimiento fundada por Will y Jada Pinkett Smithha firmado un acuerdo de primer vistazo con Supremo. En un lanzamiento que promociona el pacto, Paramount dijo que Westbrook se centrará en crear «películas teatrales globales de cuatro cuadrantes» que tienen el potencial de lanzar franquicias y se basan en propiedades intelectuales preexistentes. Will Smith Se espera que protagonice las películas y se espera que Jada Pinkett Smith las produzca.

Paramount dijo que dos proyectos ya están en desarrollo. «Sugar Bandits», un thriller basado en un libro de Chuck Hogan llamado «Devils in Exile». También está «Rabbit Hole», que está siendo escrito por Jon Spaihts, uno de los guionistas de las películas «Dune». Westbrook se basará en el lote de Paramount en Hollywood como parte del acuerdo.

Es el último en una larga línea de movimientos de Splashy de Paramount después de la finalización de su fusión de $ 8 mil millones con Skydance. En poco tiempo, la compañía atrajo a los creadores de «Stranger Things» a los Duffer Brothers de Netflix y desembolsó $ 7.7 mil millones para convertirse en el hogar de Ultimate Fighting Championship Events durante siete años.

Las películas anteriores de Westbrook incluyen «Emancipation», «Bad Boys: Ride or Die» y «King Richard», que ganó un Oscar por Smith. En lugar de ser un momento de triunfo, la reputación de Will Smith fue empañada después de agredir a Chris Rock durante la transmisión de 2022 por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Smith se disculpó públicamente en múltiples ocasiones y «Bad Boys: Ride or Die», que fue liberado después del incidente, fue un éxito de taquilla a pesar de la reacción que recibió.

En 2022, Westbrook vendió una participación minoritaria a Candle Media, la empresa de entretenimiento dirigida por los ex ejecutivos de Disney Tom Staggs y Kevin Mayer.

Incluso antes de la fusión, Paramount tenía varios acuerdos clave de primera vista con el talento como el productor de «Transformers» Lorenzo di Bonaventura, el productor de «Sonic the Hedgehog» Neal H. Moritz, el creador de «Yellowstone» Taylor Sheridan, «A Quiet Place» John Krasinski y Ryan Reynolds.