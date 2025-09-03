Conocer a Cak IMin, el partido político palestino afirma a los residentes de reubicación del plan de rechazo de Gaza a RI

Yakarta, Viva – Presidente de la Iniciativa del Partido Nacional PalestinaMustafa Barghouti se reunió con el Presidente General del Partido Nacional Awakening (PKB), Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN En la oficina de PKB DPP, South Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, Mustafa transmitió una serie de solicitudes palestinas al gobierno indonesio.

Uno de ellos, relacionado con el plan reubicación Residentes de Gaza a Indonesia. Mustafa enfatizó, los gazanes, los palestinos rechazaron fuertemente el plan de reubicación.

«Primero, para que Indonesia no apoye el plan para trasladar a los ciudadanos palestinos o una reubicación a otros países, incluida Indonesia», dijo Mustafa según lo hablado por su traductor.

Mustafa explicó, ningún palestino aprobó el plan de reubicación. También está preocupado Israel No brindará una oportunidad para que los palestinos regresen si la reubicación es verdadera.

«Entonces, a medida que seguimos relacionados con la posición del liderazgo indonesio con respecto a la reubicación de palestinos, está claro tanto en el ejecutivo como en el parlamento donde hay intención o planes para reubicar a algunos palestinos con varias condiciones», dijo.

«Esto está relacionado con este pueblo palestino que no aprueba el plan. En segundo lugar, Israel tampoco brindará la oportunidad de regresar si esto se hace», continuó.

Mustafa admitió que su partido se había reunido con el viceministro de Asuntos Exteriores (Wamenlu) Anis Matta con respecto a la cancelación del plan de reubicación.

También dijo que escribiría inmediatamente al presidente indonesio Prabowo Subianto para cancelar el plan de reubicación de los palestinos.

«También enfatizamos la posición del pueblo palestino con respecto a la iniciativa de reubicar a algunos residentes, no la aprobamos, por lo que debemos subrayar nuestra posición para que sea clara. También enviaremos cartas oficiales al presidente Prabowo con respecto a esta posición», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, prepararía a la isla de Galang, las islas Riau como un centro para el tratamiento de los gazanos que resultaron heridos debido a los ataques de Israel.



Presidente Prabowo Subianto

El jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi, dijo que Prabowo entregó el plan en una audiencia de gabinete plenario el miércoles 6 de agosto de 2025 ayer.

Hasan dijo que había alrededor de 2.000 gazanos que eran víctimas que recibirían tratamiento en la isla de Galang.

«Todavía relacionado con Gaza, el presidente ayer también dio instrucciones a Indonesia que brindó asistencia de tratamiento para alrededor de 2.000 gazanes que fueron víctimas de la guerra», dijo Hasan en una conferencia de prensa en la oficina del PCO, Central Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

«Los heridos, lo que experimentó, puede ser golpeado por una bomba, golpear las ruinas y todo tipo. Y el plan está preparado el centro de tratamiento más tarde en la isla de Galang», continuó.