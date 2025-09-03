¿Sahroni se retirará de los miembros del DPR? Waketum Nasdem dijo esto

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta NasdemSaan Mustopa enfatizó que su partido llamaría a Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach Las secuelas de la declaración viral que se consideró que lastimaba a la gente de la gente.

Leer también: Ahmad Sahroni no ha presentado su renuncia como miembro del DPR



«Sí, ciertamente lo llamaremos todo», dijo Saan Mustopa a periodistas en el Complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.



La casa de Geruduk Sahroni, la misa dañada por el auto Lexus y la figura de acción Iron Man

Leer también: Nasdem asegura que Sahroni y Nafa Urbach no recibieron salarios



Agregó que el Partido Nasdem pediría una aclaración de Sahroni y Nafa Urbach. Además, ambos ahora están desactivados como Miembro de DPR.

«Entonces, lo que está pidiendo aclaraciones, etc., es importante que lo hacemos, por lo que entramos en el escenario en no activo Y luego le pedimos que las instalaciones para él tampoco se dan «, dijo.

Leer también: Golkar, Pan y Nasdem son compactos pidiendo un salario y asignación de DPR no activo



Sin embargo, cuando se aludió a las noticias sobre Sahroni, que renunció al asiento del DPR, Saan afirmó que no sabía sobre esto.

«Todavía no, verificaremos más tarde», dijo.

Saan también fue reacio a hablar más sobre la polémica Sahroni conducirá a cambios entre tiempos. Según él, hay un proceso que debe aprobarse en el alcance interno.

«Más tarde el proceso, habrá un proceso interno», dijo.

Se sabe que el Consejo Central de Liderazgo (DPP) del Partido Nasdem desactivó oficialmente a dos cuadros que se sentaron como miembros del Parlamento Indonesio, a saber, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

Esta decisión fue anunciada directamente por el Presidente del Partido Nasdem, Surya Paloh, a través de comunicados de prensa oficiales el domingo 31 de agosto de 2025.



Vicepresidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes (DPR RI), Ahmad Sahroni Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

En una carta firmada por Surya Paloh como presidente y Hermawi F Taslim como Secretario General, el Partido Nasdem enfatizó que las aspiraciones de la comunidad eran la base principal de la lucha de su partido.

El Partido Nasdem evaluó que la lucha del partido era la cristalización del espíritu populista que se basaba en el objetivo nacional como estipulado en el preámbulo de la Constitución de 1945.

«De hecho, las aspiraciones de la comunidad deben seguir siendo la referencia principal en la lucha del Partido Nasdem», escribió Surya Paloh.