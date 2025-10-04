Deddy Corbuzier abrió una voz sobre temas de divorcio a Huming a Jaksel Humas

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo confiscaron con éxito la atención del lector. El más cazado es un problema Deddy Corbuzier que abre el sonido sobre el problema de divorcio con Sabrina sillaunnisa.

Leer también: Había sido acusado de matrimonio de lavanda, Deddy Corbuzier: no me importa



Deddy, quien dio un ultimátum a las relaciones públicas del sur de Yakarta porque había filtrado información sobre el problema del divorcio, fue igualmente cazado. Sin mencionar el asunto Ceniza El acusado del ex empleado del activo agarro hasta que Olla Ramlan afirmó tener un esposo.

Para leerlo en una página, aquí presentamos la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz en la edición de la redondeo el sábado 4 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Leer también: Además de las rampas de los activos, los ex empleados dijeron que Ashanty supuestamente preparó un impuesto a la empresa



Deddy Corbuzier finalmente abrió su voz sobre el problema de divorcio con Sabrina Chairunnisa



Deddy Corbuzier Foto : Respuesta de la pantalla de video de YouTube

Leer también: El problema del divorcio fue desmantelado, Deddy Corbuzier estaba enojado con Pa South Yakarta: ¿Dónde está tu moral?



El problema de divorcio de Deddy Corbuzier con su esposa, Sabrina Chairunnisa, quien luego fue discutido por el público finalmente fue respondido directamente por el mentalista.

A través de un video en su cuenta personal de Instagram, Deddy dijo que se vio obligado a hablar porque los rumores se habían expandido y causaron mucha especulación.

Leer más aquí.

El problema del divorcio fue desmantelado, Deddy Corbuzier estaba enojado con Pa South Yakarta: ¿Dónde está tu moral?



Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa

Deddy Corbuzier finalmente habló sobre el problema de divorcio con su esposa, Sabrina Chairunnisa. Sin embargo, en lugar de refutar los chismes que circulan, Deddy en realidad desahoga las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

A través del video subió en Instagram, Deddy afirmó que no se vio perturbado por varias acusaciones inclinadas dirigidas a él. Afirmó que no le importaba ser llamado tacaño, loco, a acusaciones sobre el matrimonio de lavanda.

Leer más aquí.

La cronología de Ashanty está acusada de ser el activo de un ex empleado: visitado temprano en la mañana, los teléfonos celulares a los automóviles no han sido devueltos

El conflicto legal entre Ashanty y su antiguo empleado, AYU, Presidentun Nurisa, sobresaliendo cada vez más al público. Después de ser reportado por presunta malversación de fondos, AYU ahora informó a Ashanty por cargos de privación de activos y acceso ilegal.

En su declaración a través de una conexión de video en su oficina de asesoramiento legal, DePok, el viernes 3 de octubre de 2025, AYU reveló la cronología del incidente que experimentó el 28 de mayo de 2025.

Leer más aquí.