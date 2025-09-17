‘We Were Liars’ renovó para la temporada 2 en Amazon

«Éramos mentirosos«Ha sido renovado para la temporada 2 en Video de Amazon Prime, Variedad ha aprendido.

La primera temporada de la serie, que se basa en la novela de E. Lockhart del mismo nombre, se debutó originalmente en el servicio de transmisión en junio.

«Nos encantó hacer este espectáculo con tantos humanos espectaculares», dijeron la creadora de la serie Julie Plec y Carina Adly Mackenzie. «La respuesta de los fanáticos fue realmente especial. Todavía hay muchos secretos enterrados en la isla de Beechwood y podemos esperar para seguir desenterrando».

La temporada 1 de la serie misteriosa de thriller protagonizada por Emily Alyn Lind como Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari como Gat Patil, Esther McGregor como Mirren Sinclair Sheffield, Joseph Zada ​​como Johnny Sinclair Dennis; Junto a Caitlin Fitzgerald como Penny Sinclair, Mamie Gummer como Carrie Sinclair, Candice King como Bess Sinclair, Rahul Kohli como Ed Patil y David Morse como Harris Sinclair.

«Mackenzie y PLEC tienen grandes y grandes planes para la segunda temporada, incluidos todo lo que los lectores de mis libros se mueren por ver en la pantalla, y muchas sorpresas también», dijo E. Lockhart.

El logline oficial establece:

«En la primera temporada,» We Were Liars «sigue a Cadence Sinclair Eastman y su círculo íntimo unido, apodado los mentirosos, durante sus escapadas de verano en la isla privada de Nueva Inglaterra de su abuelo. Los Sinclairs son la realeza estadounidense, conocido por su buen aspecto, el viejo dinero y la envidiable Bond, pero después de que un misterioso accidente cambia la vida de Cadence para siempre para siempre, todos, incluidos sus bíblicos Liars, parece tener algo a Hide». «.

El acuerdo de desarrollo original incluyó los derechos de televisión a «We Were Liars», la novela de precuela «Familia de mentirosos» y la novela independiente de Lockhart «Again Again».

«La renovación de la segunda temporada de ‘We Were Liars’ es otro testimonio de Julie y el extraordinario talento de este elenco y de la tripulación», dijo Erin Underhill, presidenta de Universal Television. «Esta serie, que Julie y Carina crearon tan bellamente de los queridos libros de E. Lockhart, merecen absolutamente una inmersión más profunda. Y estamos agradecidos con Amazon MGM por su colaboración y asociación».

La primera temporada fue escrita y producida por los co-showrunners PLEC y Mackenzie. Emily Cummins de My So-Called Company de Plec también produce junto con Lockhart, Brett Matthews y Pascal Verschooris. Universal Television, donde PLEC está bajo un acuerdo general, y los estudios de Amazon MGM producen. La novela es publicada por Delacorte Press, una impresión de los libros para niños de Random House.

«Profundizar en el emocionante mundo de las novelas de E. Lockhart con una segunda temporada de ‘We Were Liars’ fue obvio», dijo Laura Lancaster, jefa de coproducción y serie continua de Amazon MGM Studios. «Junto con nuestro talentoso elenco, los showrunners Julie Plec y Carina Adly Mackenzie hicieron un trabajo maravilloso dando vida a las novelas para nuestros clientes globales de videos Prime, y no podemos esperar a ver lo que tienen reservado para la segunda temporada».