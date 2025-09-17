Desde detrás de escena, Dodi Apriansyah demostró el papel estratégico del secretario corporativo en Jasa Raharja

Yakarta, Viva – Mantener la reputación de la empresa en medio del rápido flujo de información pública no es un trabajo fácil. Sin embargo, Secretario corporativo PT Jasa raharja, Dodi apriandsyahDemuestra que puede llevar a cabo este papel brillantemente.

Leer también: El número de muertos y un accidente de autobús en el grupo Nakes en Probolinggo obtuvieron una compensación de Jasa Raharja



Por su consistencia en la comunicación de la empresa administrativa, Dodi ganó un premio Premios de personas de relaciones públicas 2025 que fue celebrada por la iconónica de la serie de los Premios de Indonesia 2025 en Yakarta el viernes 8 de agosto de 2025.

Este premio confirma la importancia de la posición de Secretario Corporativo como la primera línea de la Compañía para mantener la imagen y la construcción de la confianza pública.

Leer también: ¿Jasa Raharja Boyong 4 Top GRC Awards 2025 Awards?



Como una compañía que lleva un mandato importante para proporcionar protección básica a las víctimas de accidentes de tráfico, Jasa Raharja pone una buena reputación como la principal capital para fortalecer la legitimidad y la credibilidad a los ojos de la comunidad.

«Este premio no es únicamente para mí, sino para todas las personas de Jasa Raharja que continúan trabajando duro para garantizar que nuestra comunicación con las partes interesadas funcione de manera transparente, con precisión, y se puede confiar», dijo Dodi en un comunicado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Jasa Raharja revela 3 patadas en camiones inferiores y accidentes de autobús



Cuida la comunicación de dos vías

Dodi se considera exitoso en mantener un equilibrio entre la comunicación interna y externa. Desde el lado interno, se aseguró de que todos los empleados de Jasa Raharja entendieran la importancia de la consistencia de los mensajes y la divulgación de información en cada línea. Esto es importante para que todos los empleados tengan el mismo espíritu para servir a la comunidad profesionalmente.

Mientras está en el lado externo, Dodi construye y cuida activamente las relaciones estratégicas con el gobierno, los medios de comunicación, los socios, a la comunidad en general. Este enfoque se considera capaz de mantener la credibilidad de los servicios de Raharja, así como fomentar la confianza pública en medio de los desafíos de la era digital, donde la información puede extenderse tan rápido y a menudo representar un riesgo de reputación.

La transparencia es la clave

Jasa Raharja enfatizó que la consistencia y la respuesta rápida son la clave para mantener la reputación de la compañía. A través del papel de la secretaria corporativa, la transparencia y la gestión de las partes interesadas continúan fortaleciéndose para que las empresas puedan adaptarse a la dinámica pública.

«Para nosotros, Public Trust es la capital principal de Jasa Raharja, y continuaremos esforzándonos por cuidarla a través de una comunicación transparente, responsable y orientada», concluyó Dodi.