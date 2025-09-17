Se considera que el paquete de estímulo económico está a favor de los agricultores y mantiene la seguridad alimentaria nacional.

Yakarta, Viva – El presidente de los granjeros indonesios, Merdeka, Don Muzakir, expresó su total apoyo a la política de paquetes Estímulo económico 2025 iniciado por el gobierno de Prabowo Subianto. Esta política se considera estratégica y a favor de interés agricultorasí como seguridad alimentaria nacional.

Don Muzakir en particular destaca programas que tocan directamente el sector agricultura y alimentos, como la asistencia alimentaria para 18.3 millones de familias beneficiarias, así como programas replantación En la plantación comunitaria que cubre un área de 870,000 hectáreas que se proyectan para absorber 1,6 millones de trabajadores.

«Agradecemos el compromiso del gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria a través de la asistencia de alimentos y programas. replantación. Este paso no solo ayuda económicamente a los agricultores, sino que también garantiza la estabilidad del suministro nacional de alimentos «, dijo Don Muzakir en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

También apreció la extensión planificada del incentivo PPH final del 0.5% para MIPLS hasta 2029, lo que aliviaría la carga de los agricultores clasificados en micro y pequeñas empresas. «Esta es una política progresiva y esperamos que pueda ser compatible con la implementación del objetivo correcto», agregó.

Don Muzakir enfatizó que su apoyo también se derramó para el programa cooperativo rojo y blanco en la aldea/Kelurahan, que se esperaba que fortaleciera las instituciones económicas de los agricultores y fomenten la independencia de la comunidad agrícola.

«Estos programas están en línea con nuestra lucha para mejorar el bienestar de los agricultores indonesios. Estamos listos para apoyar al gobierno para garantizar que su implementación funcione sin problemas y en el objetivo», concluyó.

Los agricultores Merdeka Indonesia espera que todo el diseño del programa se pueda realizar de inmediato para alentar la recuperación económica y mejorar el bienestar de los agricultores y las comunidades rurales.