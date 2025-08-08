Radu Jude usa todos los trucos en ‘Drácula’, desde el sexo hasta Tiktok

Autor rumano Al trabajo de Judas Toma el mayor ícono de su país, Vlad, el empalador en el estreno de Locarno «Drácula«. Y los resultados son … ¿sexys?

«Tal vez estoy envejeciendo. No me di cuenta de que había tanto [sex]Pero estaba jugando con las reglas del mercado «, le dice Variedad.

«Dicen que para tener una película exitosa, necesitas un género, que es donde entran los vampiros, algo de acción y algo de sexo, en su mayoría heteronormativo, porque esa es tu mayor audiencia. Así que eso es lo que proporciono. Además, soy heterosexual, por lo que no era como me estaba forzando».

En «Drácula», repleto de «escenas de sexo y bromas sexuales», Jude combina múltiples historias. Pero ya sea que esté siguiendo a los turistas sedientos de sangre en Transilvania, ansioso por conducir una estaca a través del corazón de un extraño, los trabajadores en huelga frente a un ejército de zombies o un desafortunado agricultor atrapado con un «campo de pollas», siempre se ríe.

«Esta combinación de humor y erotismo, puedes encontrarla en ensayos de Milán Kundera. Habló sobre el lado cómico de la sexualidad. Siempre me atrae las cosas consideradas demasiado difíciles o demasiado tabú para ser divertidos».

A lo largo de los años, Jude ha acumulado un seguimiento de cinéfilos y una pila de prestigiosos premios, desde el oso dorado de Berlinale hasta el cristal globo de Crystal de Karlovy Vary y el premio especial del jurado de Locarno, por «golpes de mala suerte o pornografía de Loony», «No me importa si vamos en la historia como bárbaros» y «no esperamos demasiado del fin del mundo» respectivamente. Y sin embargo, él afirma: «No tengo un estilo y no tengo una visión».

Es en su naturaleza mezclar cosas que generalmente no van juntas, argumenta. «La llamada cultura de alto nivel con la llamada cultura de bajo rumbo, lo artístico con lo no artístico. Hay algunas cosas serias en ‘Drácula’, pero al mismo tiempo es tan tonto. Espero que sea realmente tonto, de la misma manera Ed maderaLas películas fueron. Fue el genio que nos guió aquí «.

La película de Luxbox-Vold fue producida por Saga Film y RT Feature, y coproducida por Microfilm, Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distributions, Samsa Films, Bord Cadre Films y Sovereign Films.

Jude, conocida por los discursos ardientes y el enfoque sin sentido, también cuando se trata del Centro de Cine Rumano, que con frecuencia criticó, está tratando de ser «menos moralista» en estos días.

«Trato de abrazar más las cosas. Si hace 20 años, alguien estaba haciendo algo desagradable, estaría muy enojado. Ahora, estoy más ansioso por como cosas y eso trae un cierto placer a la vida «.

Se puede decir para un mal programa que ve en la televisión, «Drácula» propia «tonta, ridiculez e inmadurez» o incluso IA, que terminó usando en la película.

«Tenía la mitad del presupuesto que se necesitaba, así que al igual que cualquier cineasta de género de los márgenes, usé todos los trucos que pude. Usé los mismos actores una y otra vez, filmé en iPhone, usé extras de corte de cartón de otra película, y usé mala IA».

Agrega: “Alguien me contó sobre este tipo al que le gusta trabajar con IA como aficionado. Lo conocía [Vlaicu Golcea] como compositor y músico de jazz. Él dijo: «No puedo ayudarte porque no soy un profesional». Pero estaba interesado en fallas y distorsiones. Hay una cierta poesía allí «.

El debate de IA en la industria solo se está volviendo más fuerte, pero a Jude no le importa si su audiencia decide «criticarlo y cancelarlo».

«Hay mucha discusión sobre cuán ético y amigable con el medio ambiente es. Mi respuesta es: ‘No me importa’. Eso es lo que aprendí de Roger Corman, a quien respeto mucho, Ed Wood y Godard: si algo puede ayudarlo a hacer su película, lo tomas.

El «Drácula» ecléctico encuentra una manera de dejar de preocuparse y amar la IA, lo mismo ocurre con las redes sociales. Especialmente Tiktok, que Jude ha estado alabando durante años.

«Algunos videos de Tiktok o carretes de Instagram son, desde mi punto de vista, mucho más creativos que lo que los grandes cineastas tienen para ofrecer. Para mí, están en el mismo nivel».

Quería hacer una película amigable de Tiktok. «Espero que lo sea. Creo que lo es. El cine está en una crisis y una de las cosas que provoca esta crisis es la invasión de otros tipos de imágenes. Cualquier cineasta serio debe tener eso en cuenta. El cine debe tener diferentes formas. Espero que estas formas se mantengan y coexistan, porque no tiene que decidir. Puede hacerlo todo».

Señala: «Mira el póster de la película. Es Vlad [the Impaler’s] Cara hecha de ensalada rusa preparada por una ama de casa que encontré en Facebook. Esta película también es como una ensalada. Puede elegir sus cosas favoritas o comerlo todo si lo desea «.

Según Jude, hay dos tipos de películas de género. Pero nunca tuvo la intención de hacer uno «respetable» como «The Exorcist» o «Nosferatu».

«Leí una entrevista con Christian Petzold, alguien que considero un amigo. Odia que el cine europeo no respeta el género y lo menosprecia. Pero Petzold, como alemán, puede imaginar una ciencia ficción alemana con una nave espacial perfectamente funcional. ¡Una nave espacial rumana nunca volaría!»

Él dice: «Fue lo mismo cuando la gente intentó imitar películas de policía. Nuestros policías no hacen acrobacias: son gordos, incompetentes y corrompidos. ¿Cómo puedes hacer una película de género ‘real’ con eso?

La industria tiene más y más reglas, escritas o no escritas, observa. «Pero cuanto más los rompas, mejor se siente».

«Está este historiador de arte Kirk Varnedoe que escribió sobre ‘un buen desprecio’. Este tipo [William Webb Ellis] inventó el rugby recogiendo el balón y demostrando un buen desprecio por las reglas del fútbol. En el cine, este buen desprecio podría ser para financiar, producción, estética o trabajar con actores. Podría ofrecernos algo nuevo «.