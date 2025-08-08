Warriors Eye Wing subestimado atrapado en el juego de espera de temporada baja

El Guerreros de Golden State tener un jugador más subestimado en su radar que queda colgado por el no resuelto Jonathan Kuminga Situación, según el informante de la NBA Jake Fischer.

Aparte de los nombres ampliamente reportados – Al Hordord, De’anthony Melton y Gary Payton II y Seth Curry – anterior Bulls de Chicago Wing Javonte Green es «alguien que los guerreros han vinculado en el pasado», Fischer informó sobre «NBA Insider Notebook» de Bleacher Report en vivo el 7 de agosto.

Green, de 32 años, está familiarizado con el sistema de Warriors, después de haber jugado para Santa Cruz en la Giria G durante la temporada 2023-24. El ala de 6 pies y 5 pulgadas dividió su tiempo la temporada pasada entre el Pelícanos de Nueva Orleans y el Cleveland Cavaliers. Promedió 5.1 puntos, 3.2 rebotes y 1.0 robos en 18.5 minutos en 68 juegos la temporada pasada.

Pero los Warriors están en un patrón de retención y siguen siendo el único equipo de la NBA que no ha agregado a un jugador veterano esta temporada baja. Quieren establecer primero la agencia libre restringida de Kuminga para ver claramente sus libros de salario.

«Así que en este momento esto permanece en un patrón de retención y todas las otras cosas de agente libre veterano de Golden State se mantendrán hasta que esto suceda hasta que haya alguna resolución con Kuminga, porque los Warriors no quieren pasar el primer delantal», dijo Fischer. «Quieren seguir trabajando en equipo con acceso completo a la excepción de nivel medio del contribuyente».

Guerreros interesados en giddey-kuminga swap

En la misma transmisión en vivo, Fischer también informó sobre el interés de los Warriors en una posible Kuminga-Josh Giddey intercambio.

«Golden State estaría interesado, dependiendo de cómo las maquinaciones pudieran ir en algún tipo de Josh Giddey-Jonathan Kuminga Firm-and-Trade», informó Fischer.

Fischer agregó que el interés de los Warriors en Giddey se remonta al draft de la NBA de 2021.

«A mi opinión, los Warriors se prepararon en el draft nocturno en 2021 para que Jonathan Kuminga fuera no. 6 a Oklahoma City y estaban listos para llevar a Josh Giddey al no. 7», dijo Fischer.

Pero el Thunder eligió a Giddey y los Warriors terminaron con Kuminga, quien nunca encontró su equilibrio en el sistema de Steve Kerr.

El primer pase Giddey tendría una mejor oportunidad de prosperar bajo Kerr.

El armador australiano viene de su mejor temporada en la NBA como el principal creador de juegos de los Bulls. Promedió un máximo de 7.2 asistencias para ir con 14.6 puntos, 8.1 rebotes y 1.2 robos. También disparó el mejor 37.8% de la carrera de la línea de 3 puntos.

La adición de Malcolm Brogdon sigue siendo una ‘posibilidad’

Aparte de Green, ex sexto hombre del año de la NBA Malcolm Brogdon Según Fischer, sigue siendo una posibilidad para los Warriors.

«Todavía quedará mucho para discutirse para Golden State incluso después de que la situación de Jonathan Kuminga se resuelva». Fischer dijo en «NBA Insider Notebook» de Bleacher Report La vida en vivo el 7 de agosto. «Pero sigo pensando que Malcolm Brogdon es alguien a quien vigilar a los Warriors.

“A mi opinión, Golden State miró a Brogdon en el mercado comercial durante la temporada pasada cuando los Warriors buscaban opciones para el comercio de De’anthony Melton en ese entonces, antes de salir y comerciar Dennis Schroder. Entonces, ha estado en su radar por algún tiempo. Definitivamente todavía está en su radar ahora «.

Brogdon viene de su segunda temporada de puntuación más baja en su carrera. Un esguince de tobillo izquierdo lo dejó de lado para el finales 28 juegos Después de jugar solo 24 juegos de carrera.

El guardia de 6 pies 5 promedió 12.7 puntos mientras disparaba un 28.6% de la línea de tres puntos, 4.1 asistencias y 3.8 rebotes en 23.5 minutos por juego para los Wizards de Tanking.

Las lesiones han descarrilado su carrera que alguna vez fue prometedora. No ha jugado más de 70 juegos desde su temporada de novato. Desde el Boston Celtics Lo envió a Portland en 2023, Brogdon solo ha jugado en 63 juegos en las últimas dos temporadas.

Cuando está sano, Brogdon proporciona una mano firme y una dura defensa perimetral desde el banco con su envergadura de 6 pies y 10.5 pulgadas.