Interior Variety Power of Young Hollywood Party con Tyla, Finn Wolfhard

Todo fue brillo y ranura el jueves por la noche, ya que las estrellas en ascenso de la industria del entretenimiento tomaron el centro del escenario en Variedad‘s Poder del joven Hollywood fiesta, presentada por SanDisk. El Hotel Four Seasons en Beverly Hills se transformó en una celebración de verano zumbadora, donde las luces intermitentes, la conversación fluida y el talento fresco chocaron bajo las estrellas.

La clase de 2025 trajo un poder de estrella serio, con sensación global SilencioFavorito de «Stranger Things» Finn Wolfhardy «el loto blanco» destacado Soy un nivel liderando la carga. Pero este año Informe de impacto Llegue un centro de atención aún más amplio, que reconoce una gama dinámica de prometedores, desde la estrella de «Anora» Mark Eydelshteyn hasta el rapero 2hollis, el ícono de la gimnasia Simone Biles y más allá.

Los creadores digitales, los Tiktok Trendsetters y los más brillantes de Hollywood se mezclaron en el césped, bebiendo, tomando selfies y absorbiendo la escena. «The Pitt» está protagonizada por Supriya Ganesh y Shabana Azeez, «Wicked’s» Marissa Bode, «Monstruos: El actor de Lyle & Erik Menéndez Story» Nicholas Alexander Chavez, y los favoritos de Internet Brittany Broski y Reece Feldman trajeron la energía. Los músicos Ivan Cornejo, Sombr y Remy Bond ayudaron a establecer el ambiente cuando la noche se convirtió en una celebración alimentada con danza de lo que sigue en la música, el cine y la cultura pop.

Tyla aceptó su premio agradeciendo a su equipo, especialmente su equipo de glamour, «por hacerme arrebatarme en esa portada», por el honor. Acababa de terminar de burlarse de su próximo álbum en la alfombra roja, y se puso al día con sus invitados de honor, su padre y su hermano.

«Cuando era más joven, no sabía lo que estaba haciendo, y todavía lo estoy resolviendo, pero tenía mucha pasión y mucha creencia en mí mismo», dijo en el escenario. «Agradezco a mi equipo por creer en mí antes de que hubiera pruebas de que iba a funcionar». Con una sonrisa en su rostro y su premio en la mano, Tyla cerró su discurso con una afirmación: «Poder para los jóvenes, poder a los jóvenes creativos. Lo matamos y seguiremos matando.

Artista de grabación y compositor multiplataforma Pink Pantheress Comenzó el programa más temprano en la noche con su aceptación del Variety Music Innovator del año presentado por Sandisk Award. El comediante y presentador Alec Flynn presentó al galardonado artista haciendo referencia a la tendencia viral adjunta a su sencillo «Ilegal», una canción destacada en su segundo mixtape «Fancy That».

También se burló de una colaboración con Jack Harlow, quien recientemente apareció en uno de sus videos de tiktok: «Dame una cita y haré seguro sale en esa fecha «, dijo el cantante a VariedadAngelique Jackson en la alfombra roja.

Wolfhard bromeó diciendo que «pensó que esto era un asado» cuando apareció en el escenario para aceptar su reconocimiento, pero terminó maniobrando el discurso con facilidad y gratitud por su carrera expansiva. El actor de 22 años es la tercera estrella de «Stranger Things» en aparecer en una joven portada de Hollywood, detrás Fregadero y Snap de Noé.

Nivola, mientras tanto, utilizó su tiempo en el escenario para hacer eco de los mismos sentimientos en su historia de portada: «Solo haz películas siempre que puedas».

«No soy absolutamente la primera persona en decir esto, pero todos tenemos cámaras 4K en nuestros bolsillos y puedes obtener un micrófono de auge para lo que sea, 50 dólares. Las personas que nos precedieron e innovaron y revolucionaron no tenían acceso a una cuarta parte de las cosas a las que tenemos acceso … Realmente solo quiero decir, espero que podamos usar esas herramientas y seguir teniendo una mierda, preferiblemente a 25 segundos».

