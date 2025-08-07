Warner Bros. Discovery se balancea a la ganancia del Q2, impulsado por la expansión de HBO Max, ‘Minecraft’

La historia de Descubrimiento de Warner Bros. se está convirtiendo rápidamente en una historia de dos compañías, y esa es una narrativa que los ejecutivos realmente les gustaría que Wall Street escuche.

La compañía detrás del estudio de Warner Bros., el servicio de transmisión HBO Max y las redes de cable, incluidas CNN y HGTV, vieron mejorar los resultados para sus operaciones de transmisión y estudios de producción, incluso cuando las condiciones de TV tradicionales parecían empeorar. Dichos informes sin duda reforzarán la reciente decisión de la compañía de dividirse en dos. Una compañía albergará los activos de producción y transmisión, mientras que la otra, cargada de deuda, lidiará con la dirección de las redes de cable hacia el futuro.

En una carta a los accionistas, la compañía citó la actuación de películas como «A Minecraft Movie» y «Sinners», propiedades de televisión que incluyen «The Last of Us» y transmisiones deportivas, incluida su cobertura del Abierto de Francia. Aún así, Warner Bros. Discovery obtuvo solo una pequeña ganancia en los ingresos durante el período, mientras pasó a una ganancia en el período de una pérdida en el trimestre más anual.

La compañía dijo que ganó 3,4 millones de suscriptores de transmisión global en el trimestre, gracias en parte o Expansión internacional del servicio de transmisión.

Más por venir …