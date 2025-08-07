VIVA – Oxford United Enfrentando una situación difícil antes del partido inaugural de la competencia de campeonato 2025/2026. El entrenador Gary Rowett dijo que estaba molesto porque algunos jugadores centrales estaban en forma o incluso confirmados ausentes.

Oxford está programado para abrir la temporada enfrentando a Portsmouth el sábado (9/8). Sin embargo, Rowett tuvo que acumular su cerebro porque la condición de varios jugadores no era ideal debido a lesiones o fatiga durante la pretemporada.

Uno de los jugadores que se confirma que está ausente es Ser romeny. El delantero principal sufrió una lesión mientras defendía a Oxford en el torneo de la Copa Presidencial de 2025 en Indonesia. En el partido contra Arema FC, Romeny fue golpeado por un tackle duro que lo hizo tener que detenerse durante mucho tiempo.

No solo Romeny, Oxford también tuvo que perder a Cardon Brown, Luke Harris y Nik Prelec. Mientras tanto, Michal Helik, Hidde Tervest, Will Vaulks y Przemyslaw Placheta no están completamente en forma.

Esta situación hace a Rowett en un dilema. Afirmó tener que reconsiderar el acuerdo de inicio en la temporada de apertura. Por un lado, quiere perder a los mejores jugadores, pero por otro lado debe ser realista con la condición física del equipo.

«No lo sé con certeza. Ya tengo una idea. Sé lo que quiero, pero, por supuesto, hay jugadores que regresan y pueden comenzar a entrenar», dijo Rowett, citado por Oxford Mail.

«Será un desafío. El desafío es quién es el más listo, quién podrá pasar la mayoría de los partidos», agregó.

La condición de Romeny que no se ha recuperado también tiene un impacto en Equipo nacional Indonesia. Lo más probable es que no pudiera fortalecer el equipo de Garuda en un partido de prueba internacional que ingresó al calendario de la FIFA en septiembre de 2026.

Con un momento cada vez más limitado de comenzar, Oxford United debe encontrar inmediatamente una solución para parecer competitivo al comienzo de la temporada.