Air India Pail Probe en curso, DGCA realizó 146 auditorías de las principales aerolíneas







La sonda de lo fatal Accidente aéreo de Air India Eso ocurrió el 12 de junio en Ahmedabad sigue en curso, con la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIB) examinando todos los aspectos posibles para identificar las causas probables y los factores contributivos detrás del accidente de AI 171, el parlamento fue informado el jueves, informó el jueves el IANS.

Se ha publicado un informe preliminar emitido por el AAIB, basado en los datos fácticos disponibles, aunque no contiene conclusiones en esta etapa.

«El único propósito de investigar cualquier accidente o incidente es evitar futuros ocurrencias, en lugar de asignar la culpa o la responsabilidad. Todas las investigaciones se llevan a cabo de una manera justa, imparcial y juiciosa, de acuerdo con los estándares del Anexo 13», dijo el Ministro de Estado de Aviación Civil, Murlidhar Mo, en una respuesta por escrito en el Lok Sabha, según el IANS.

El ministro también declaró que la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) ha completado 146 auditorías de mantenimiento de las principales aerolíneas en lo que va del año (hasta julio).

En los últimos tres años, el regulador ha realizado un total de 683 auditorías de aerolíneas programadas.

La DGCA ha establecido protocolos integrales para garantizar la operación segura y el mantenimiento de las aeronaves. Se requiere que las aerolíneas cumplan con las pautas emitidas por el fabricante, incluidos los boletines de servicios, las directivas de aeronavegabilidad (ADS) y los documentos de planificación de mantenimiento (MPD).

Para mantener una supervisión continua, la DGCA sigue un estricto calendario de auditoría, y cualquier retraso o cambio se aborda y documenta rápidamente.

Murlidhar Mohol también compartió que ha habido seis cierres de motores de aviones y tres incidentes de llamadas de Mayday en lo que va del año, según el IANS.

Índigo y SpiceJet experimentó dos apagados del motor, mientras que Air India y Alliance Air informaron uno cada uno, informaron el IANS.

Según el IANS, se registraron tres llamadas de Mayday, incluida una que involucró el vuelo Air India AI 171, que se estrelló contra un edificio poco después del despegue de Ahmedabad, en camino a London Gatwick. Los otros dos incidentes de Mayday involucraron vuelos operados por Indigo y Air India Express.

Una llamada de Mayday es una señal de socorro reconocida internacionalmente utilizada en los sectores de aviación y marítimo durante las emergencias potencialmente mortales.

(con insumos de IANS)





