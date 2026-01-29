Inflación estadounidense por encima del objetivo, la Reserva Federal mantiene la tasa de interés de referencia en 3,75 por ciento

Jacarta – Banco Central de los Estados Unidos (EE.UU.), Reserva Federal (La Reserva Federal), decidió reprimirse tasa de interés del molde en el rango de 3,5 por ciento a 3,75 por ciento. Esta decisión se tomó en medio de una creciente presión política sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como de la atención puesta en la independencia del banco central estadounidense.

En su declaración oficial, Powell dijo que la actividad económica estadounidense estaba creciendo sólidamente. De hecho, Powell dijo que el crecimiento económico estaba mostrando fuerza nuevamente, sorprendiendo a los reguladores y a los mercados.

«(La economía) se ha desarrollado a un ritmo sólido. La economía nos ha sorprendido una vez más con su fortaleza», dijo Powell. bbc el jueves 29 de enero de 2026.

La Reserva Federal ve que el mercado laboral comienza a estabilizarse, aunque la creación de empleo se está desacelerando, la tasa de desempleo se registra en descenso. Sin embargo, la inflación estadounidense todavía está por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2 por ciento.

«Todavía vemos tensiones entre el empleo y la inflación, pero las tensiones no son tan grandes como antes», dijo Powell.

Por otro lado, las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral que surgió en la segunda mitad de 2025 están comenzando a disminuir. Powell espera que la actividad económica estadounidense muestre una clara mejora en comparación con la reunión anterior.

En la reunión de dos días, dos de los nueve miembros de la Fed apoyaron la reducción de las tasas de interés. Se trata de Stephen Miran, que actualmente se encuentra de licencia en su cargo en la Casa Blanca y Christopher Waller, un funcionario que también es mencionado como un fuerte candidato para reemplazar a Powell.

A pesar de las diferencias en las votaciones, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés. El banco central cree que el fortalecimiento de los datos económicos le da margen para ser más paciente.

«El tono de la Reserva Federal sigue siendo el mismo. Es posible que se produzcan recortes de los tipos de interés, pero los inversores deben tener paciencia», afirmó el jefe de estrategia.

Ekonomi Morgan Stanley Wealth Management, Ellen Zentner.

Añadió que, aunque la decisión de la Reserva Federal no ha satisfecho a todas las partes, la oportunidad de reducir los tipos de interés sigue abierta en el segundo semestre de este año. En el mercado de capitales estadounidense, el índice S&P 500 superó el nivel de 7.000 por primera vez antes de cerrar finalmente casi sin cambios, lo que refleja la actitud de esperar y ver de los inversores con respecto a la próxima dirección de la política monetaria estadounidense.