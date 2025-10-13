Volviendo directamente a Holanda, ¿Kluivert fue despedido oficialmente por el PSSI después de no poder llevar a la selección de Indonesia al Mundial de 2026?

VIVA – Equipo Nacional Indonesia no pudo clasificarse para Copa del Mundo 2026 tras tragarse dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia. Indonesia perdió ante Arabia Saudita el 9 de octubre de 2025, 2-3, y luego perdió 0-1 ante Irak el domingo 12 de octubre de 2025.

Este resultado coloca a Indonesia al final de la clasificación con una puntuación de 0. También están en juego entradas para el Mundial de 2026 Arabia Saudita o Irak.

Después de que se confirmó que habían fracasado, el equipo se disolvió y regresó a sus respectivos clubes. Mientras tanto el equipo técnico, Patricio Kluivert Et al regresaron inmediatamente a los Países Bajos.

Gerente Selección Nacional de IndonesiaSumardji, reveló que Patrick Kluivert y el cuerpo técnico holandés decidieron regresar a Holanda. «No, todos regresaron a los Países Bajos», dijo Sumardji, respondiendo a las preguntas de un equipo de medios, el lunes 13 de octubre de 2025.

En el pueblo de retiro, se pidió al PSSI que despidiera cereales holandeses.

El fracaso de la selección de Indonesia para clasificarse para el Mundial de 2026 ha causado una profunda decepción entre los aficionados al fútbol indonesios. El hashtag Kluivert Out también resonó en las redes sociales, los internautas también criticaron al PSSI y a Erick Thohir, el presidente general.

Respecto al futuro de Kluivert, Sumardji dijo que se decidirá en la próxima reunión del PSSI Exco. «Sí, sobre eso [pemecatan Kluivert]De nuevo sí, sobre Patrick Kluivert, creo que se decidirá en la reunión del Exco. [Komite Eksekutif] PSSI», dijo Sumardji.

«Pero sí, una vez más, transmitiré todo tal como está en la reunión del EXCO. No ocultaré lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo transmitiré todo tal como está», dijo Sumardji.

No se trata sólo de Kluivert, Sumardji también tiene previsto informar de varios aspectos en su conjunto, como por ejemplo la preparación del equipo, tanto desde el punto de vista jugador como oficial.

«Sí, si me preguntan sobre los factores que hicieron fracasar a la selección de Indonesia, lo informaré más tarde en la reunión de Exco. Lo informaré en detalle. Cuáles son las deficiencias, por supuesto, se decidirá más tarde en la reunión», concluyó.