Luna Maya se convierte en productora ejecutiva, Zeda Salim revela el personaje original de Ammar Zoni

Jacarta – luna maya ahora participa como productor ejecutivo de la última película titulada Tercera figura: Lintrik. Si Luna Maya suele actuar, ahora la esposa de Maxime Bouttier trabaja entre bastidores. Por otro lado, Zeda Salim revela el verdadero carácter de Ammar Zoni, que hasta ahora no era conocido por el público. Esto sigue a la noticia de que Ammar Zoni estuvo involucrado en un caso de tráfico de drogas en prisión.

Los siguientes son los 4 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del lunes 13 de octubre de 2025.

En colaboración con Luna Maya como productora ejecutiva, este es el calendario de proyecciones de la película Third Figure: Lintrik



Película de tercera figura: Lintrik.

La productora LEO Pictures anunció el calendario de proyecciones de su nueva película, Third Figure: Lintrik. Con el apoyo de Luna Maya como productora ejecutiva, esta película está lista para aterrorizar los cines de toda Indonesia el 6 de noviembre de 2025.

Lista para proyectarse a principios de 2026: la comedia de terror GHOSTHING es un pilar en la lista de los cinco títulos de películas más recientes



Director ejecutivo de Imperial Pictures, director ejecutivo Peter Surya Wijaya.

La productora Imperial Pictures anunció planes para producir varias películas nuevas. Quieren seguir contribuyendo con su mejor trabajo al progreso de la industria cinematográfica indonesia y al mismo tiempo presentar la riqueza de la cultura y los valores locales a un público más amplio.

Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados besándose en un crucero, ¡qué íntimo!



Katy Perry y Justin Trudeau

La cantante Katy Perry fue captada besándose con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau en un yate. Luego, los dos recibieron la atención de muchas personas en las redes sociales que les preguntaron cuál era su relación.

Zeda Salim revela el verdadero carácter de Ammar Zoni: un verdadero dzolim

El nombre de Ammar Zoni vuelve a estar en el centro de atención pública después de que se sospechara que estaba atrapado nuevamente en un caso legal por tráfico de drogas en prisión. Esto también hizo que Zeda Salim volviera a poner el foco en Ammar. Como se sabe, Zeda, quien es expresentadora, defendió y se solidarizó con el actor al inicio de su caso.

