Andrucha Waddington sobre ‘Ângela Diniz’ y el año ‘mágico’ para Brasil

Después de dirigir una de las obras de género más interesantes de Brasil en el exitoso procedimental de Urgencias de Globoplay “Under Pressure”, el renombrado actor de múltiples guiones Andrucha Waddington (“The House of Sand”) está volviendo su mirada hacia otro subgénero popular. En “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” de HBO Max (“Ângela Diniz: Murdered and Convicted” en traducción literal), la directora apuesta por el crimen real para analizar uno de los casos más infames del país, el asesinato de una popular socialité en los años 70 a manos de su novio. Vea una imagen exclusiva cortesía de Variedad arriba.

“Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” es producida por la potencia independiente de Waddington, Conspiração, y llegará a HBO Max en todos los territorios donde el transmisor esté disponible el 13 de noviembre.

La serie, basada en el podcast “Praia dos Ossos” de Rádio Novelo, reúne a Waddington con la estrella de “Under Pressure” y “The End”, Marjorie Estiano, como la vivaz titular. Cuando conocemos a Diniz por primera vez, ella ha decidido divorciarse de su rico marido, una decisión impactante en una época todavía conservadora y sexista. Su predilección por la diversión y el romance quedó de manifiesto en las columnas de los periódicos de la alta sociedad. Esta infamia fue utilizada como arma por la defensa de su novio, que utilizó la tesis de la “legítima defensa del honor” para evitar una condena, provocando un debate salvaje que impulsó un destacado movimiento feminista y se prolongó durante décadas hasta la abolición del término legal en 2021.

hablando con Variedad desde Festival de Cine de Ríodonde la serie tuvo su estreno mundial en una proyección repleta en el corazón del festival, el Odeon Cinema, Waddington califica el proyecto como un «sueño». También agradece a los productores de “Praia dos Ossos”, Branca Vianna y Flora Thomson-DeVeaux, quienes compartieron el extenso material de investigación del podcast con el equipo creativo de la serie.

“Era algo en lo que Conspiração creía profundamente”, agrega Waddington, diciendo que adquirieron los derechos de la historia en 2019, incluso antes de que se emitiera el podcast. «Trabajamos muy duro para que esto sucediera y tuve que estar rodeada de mujeres porque es la única manera de contar la historia. Nuestra idea era mostrar cómo era su vida y cómo se distorsionó en los medios, para poder explorar cómo la sociedad, a pesar de haber evolucionado enormemente, sigue siendo sexista».

Renata Rezende, directora general de producción para América Latina de Warner Bros. Discovery, dice que, más que revisitar un caso, su intención con un proyecto como este es “proponer una conversación contemporánea sobre lo que ha cambiado y lo que se sigue replicando cuando una mujer ocupa un espacio de libertad”. «Creemos que historias como esta nos ayudan a reflexionar sobre el país y la forma en que se ve a las mujeres. Es un trabajo que provoca y enciende debates que aún hoy son muy relevantes».

Cortesía del Festival de Cine de Río

Al comentar sobre su primera incursión en el crimen real, Waddington dice que lo que lo motiva es «trabajar en cosas que no había hecho antes». El director ha trabajado en thrillers psicológicos, documentales, musicales, comedias… ¿Qué no ha hecho todavía que le gustaría hacer? «Ciencia ficción. Creo que es un subgénero muy interesante».

Un día antes del estreno de “Ângela” en el Festival de Cine de Río, se proyectó en el evento una restauración de la ópera prima de Waddington, “Twins”, con la presencia del dúo madre-hija de “I’m Still Here”, Fernanda Montenegro y Fernanda Torrestambién esposa del director y colaboradora creativa desde hace mucho tiempo. «La película tiene la misma antigüedad que el festival, por lo que fue como viajar en el tiempo. Fue muy emotivo escuchar a Ilda (Santiago, directora ejecutiva del festival) hablar sobre la película. El año que viene se cumplirán 40 años de mi trabajo con el cine, y todo pasa muy rápido».

“El estreno de ‘Ângela Diniz’ en el Festival de Cine de Río tiene para nosotros un bello simbolismo”, añade Rezende sobre el festival. «Los festivales de cine son espacios históricamente dedicados al cine, y ver series ocupando este espacio muestra cómo las barreras entre el cine y la televisión se han vuelto porosas, especialmente cuando se trata de obras de gran ambición estética y fuerza narrativa. Es un movimiento del que estamos profundamente orgullosos y es una parte clave de nuestra estrategia de fortalecer el contenido local con calidad artística y relevancia cultural».

En cuanto a lo que sigue, Waddington terminó recientemente “Emergência 53”, una serie sobre el servicio móvil de atención de emergencia de Brasil, y se está preparando para filmar “Os Corretores” (‘The Realtors’ en traducción literal), protagonizada por Torres, quien también escribió el guión original.

“Aún no sabemos a qué género pertenecerá ‘Os Corretores’ porque creo que encontraremos el tono a medida que trabajamos en el proyecto, pero lo que puedo decir es que es una película hiperrealista ambientada en el mundo inmobiliario durante el breve período en el que la economía de Brasil creció y luego se desplomó abruptamente”, dice el director del proyecto.

En cuanto a Torres, Waddington tuvo un asiento VIP para el fenómeno “I’m Still Here” en su país de origen. Cuando se le pregunta sobre el impulso actual del cine brasileño, el director dice que ha sido un “año mágico”.

“Creo que el cine brasileño es un ave fénix, renace todo el tiempo”, añade. “Hemos tenido el Cine Novo, el Cine de Retomada y, ahora, después del [Bolsonaro] El gobierno cayó, el financiamiento regresó y estamos viendo los resultados. Generamos dos millones de empleos e inyectamos más de R$ 70 mil millones (US$ 12,7 mil millones) a la economía nacional cada año. Somos una industria y nos hemos estructurado bien”.

«Una cosa que creo que es importante es regular los streamers», reitera. «Es lo único que falta en Brasil. Todo lo demás, todos los demás flujos de exhibición, están regulados, por lo que es hora de regular los streamers para que podamos incentivar y mejorar la producción nacional».

“Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” es una serie de ficción original de HBO, producida por Conspiração y escrita por Elena Soárez, Pedro Perazzo y Thais Tavares. Waddington y Renata Brandão producen para Conspiração, mientras que Mariano Cesar, Anouk Aaron y Vanessa Miranda son productores ejecutivos para Warner Bros. Discovery.