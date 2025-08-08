Volkswagen detiene la producción de Touareg después de 24 años, ¡esta es la razón!

VIVA – Volkswagen TouaregEl SUV premium que se lanzó por primera vez en 2002 como resultado de la colaboración de Volkswagen, Porsche y Audi, terminará su trabajo en el mercado en 2026.

Citado por Viva Automotive de Autoevolution, viernes 8 de agosto de 2025, después de tres generaciones, ventas de 1.1 millones de unidades y muchos logros icónicos, Volkswagen decidió detenerlo para apoyar su nueva estrategia.

Historia y éxito de Touareg

El pionero en el segmento: diseñado para aumentar la reputación de VW, Touareg se vende como un SUV premium con características avanzadas de la inclusión de todas las ruedas y la suspensión de aire.

Variantes fuertes del tren motriz: equipado a partir del motor V6 3.2L a V10 TDI diesel 5.0L con potencia de hasta 308 hp y 750 nm de torque. De hecho, Touareg había atraído a Boeing 747 como prueba de su sorprendente capacidad.

Logro deportivo: el fortalecimiento de la victoria en Dakar Rally entre 2009-2011 fortaleció cada vez más la Citra Touareg como un SUV confiable en varios campos.

Los factores detrás del final de Touareg

Las ventas disminuyeron en varios mercados

La existencia de Touareg en el mercado de los Estados Unidos comenzó a desvanecerse a fines de 2010, hasta que finalmente reemplazada por el SUV familiar del modelo Atlas, que estaba más de acuerdo con la demanda del mercado estadounidense.

El cambio al modelo es más rentable

Bajo la dirección del CEO Thomas Schäfer, Volkswagen decidió racionalizar las líneas de productos para la rentabilidad. Touareg, aunque icónico, ahora se considera demasiado nicho y menos eficiente en términos de costo producción.

Adopción de una plataforma más nueva

La tercera generación utiliza la base MLB de la plataforma EVO que también es utilizada por Audi Q8 y Bentley Bentayga aplica características avanzadas como cabina digital, dirección de cuatro ruedas y sistemas semiautónomos.

Recién llegado: Volkswagen Tayron

Ilustración del logotipo de Volkswagen Car

Como sustituto, Volkswagen introdujo Tayron, un SUV que fue diseñado para alcanzar un mercado más amplio con costos de producción más bajos. Tayron está disponible en la configuración de dos o tres filas de asientos y ofrece una capacidad de remolque de hasta 2,500 kg está diseñada para ser más competitiva en el segmento medio superior.

Volkswagen Touareg ha coloreado el mercado de SUV premium durante más de dos décadas, con una fuerte reputación en la fuerza todoterreno y la tecnología moderna. Sin embargo, el cambio en las estrategias de mercado y las necesidades de eficiencia hizo que este modelo se retirara en 2026. Volkswagen Tayron asumió el papel de un SUV convencional más amigo del mercado y más rentable económicamente.