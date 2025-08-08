Las tropas ucranianas tienen pocas esperanzas de paz como fecha límite de Trump para Rusia







Los soldados ucranianos en el campo de batalla expresaron pocas esperanzas de una solución diplomática a la guerra con Rusia, como Presidente de los Estados Unidos Donald TrumpLa fecha límite del viernes para que el Kremlin detuviera el asesinato llegó y miró una posible reunión de la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir el conflicto.

Los esfuerzos de Trump para presionar a Putin hasta ahora no han entregado ningún progreso. El ejército más grande de Rusia avanza lentamente más profundamente en Ucrania a un gran costo en tropas y armaduras, mientras que bombardea implacablemente las ciudades ucranianas. Rusia y Ucrania están muy separados en sus términos para la paz.

Las fuerzas ucranianas están encerradas en intensas batallas a lo largo de la primera línea de 1,000 kilómetros que serpentea del noreste al sureste de Ucrania. El área de la ciudad de Pokrovsk de la región del este de Donetsk está empeorando el castigo mientras Rusia busca salir desde allí en la región vecina de Dnipropetrovsk.

Ucrania tiene una importante escasez de mano de obra

También se está llevando a cabo una intensa lucha en la región fronteriza del norte de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas están involucrando a los soldados rusos para evitar que se envíen refuerzos desde allí a Donetsk.

En el área de Pokrovsk, un comandante dijo que cree que Moscú no está interesado en la paz.

«Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos», dijo Buda, el comandante de la brigada espartana, a The Associated Press. Usó solo su señal de llamado, de acuerdo con las reglas del ejército ucraniano.

«Me gustaría que estén de acuerdo y que todo esto se detenga, pero Rusia no estará de acuerdo con eso; no quiere negociar. Por lo tanto, la única opción es derrotarlos», dijo.

En la región del sur de Zaporizhzhia, un comandante de obús que usa el llamado de Varsovia, dijo que las tropas están decididas a frustrar Rusia invasión.

«Estamos en nuestra tierra, no tenemos salida», dijo. «Así que nos mantenemos firmes, no tenemos otra opción».

Trump dijo el jueves que se reuniría con Putin incluso si el líder ruso no se reuniría con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Eso ha avivado los temores en Europa de que Ucrania podría ser marginado en los esfuerzos para detener el mayor conflicto del continente desde la Segunda Guerra Mundial.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, dijo en una evaluación el jueves que «Putin no está interesado en terminar su guerra e intenta extraer concesiones bilaterales de los Estados Unidos sin participar significativamente en un proceso de paz». «Putin continúa creyendo que el tiempo está del lado de Rusia y que Rusia puede sobrevivir a Ucrania y Occidente», dijo.

Primer ministro húngaro Viktor Orban dijo el viernes que Europa debería tomar la iniciativa en los esfuerzos para poner fin al conflicto.

Orban dijo que los líderes de Alemania y Francia deberían ir a Moscú para negociar en nombre de Europa.

«De lo contrario», estaremos dejados de lado en la gestión de los problemas de seguridad de nuestro propio continente «, dijo Orban a la emisora estatal de Hungría.

Orban, quien es un duro crítico de la Unión Europea a la que pertenece su país, dijo que las preocupaciones de Europa de que una cumbre de Trump-Putin podría no abordar los intereses del continente significaba que debería aprovechar la iniciativa diplomática.

«Esta guerra no puede terminar en la línea del frente, no se puede concluir ninguna solución en el campo de batalla», dijo. Esta guerra debe ser finalizada por diplomáticos, políticos, líderes en la mesa de negociaciones.

