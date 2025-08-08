Estudentes de UMS estudiando enfermeras en Polyu Hong Kong para expandir la experiencia internacional

SOLO (Antara) – Dos estudiantes del Programa de Estudio de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Clase Internacional de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) participaron en el intercambio de estudiantes en la Universidad Politécnica de Hong Kong, Hong Kong, para expandir la experiencia internacional de los estudiantes.

El Secretario Internacional del Programa de Estudio de Enfermería de UMS Siti Arifah, S.Kp., M. Kes., En Solo, Central Java, el viernes dijo el intercambio de estudiantes a través del Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes en la Escuela de Enfermería (SON), Facultad de Ciencias de la Salud y Social, el Hong Kong Kong.

Según el Secretario Internacional del Programa de Estudio de Enfermería UMS, la Universidad Politécnica de Hong Kong (Polyu) es una de las instituciones educativas superiores que tiene una reputación superior en el sector de la salud con instalaciones modernas, un plan de estudios a nivel mundial, así como una experiencia en la gestión de programas de intercambio de estudiantes.

«Se espera que ofrezca una amplia experiencia de aprendizaje, tanto en el aula, laboratorios y clínicas con instalaciones estándar modernas e internacionales», dijo.

Los estudiantes de UMS van por 2 semanas (2 de agosto de 2025) en la clase de verano. Algunas actividades realizadas por los estudiantes durante este evento incluyen talleres relacionados con la educación de enfermería basada en resultados, el uso de inteligencia artificial en enfermería en enfermería, medicina tradicional china, liderazgo y salud mental.

«Los dos estudiantes de UMS también participaron en un taller para mejorar las habilidades de los estudiantes. Esta actividad también ha facilitado a los estudiantes a conocer los laboratorios de enfermería modernos en Son Polyu, que tenían equipos modernos y hospitales virtuales que eran muy modernos», dijo.

Para expandir y profundizar el conocimiento de los estudiantes con respecto a la práctica clínica, los estudiantes visitan los servicios de salud directos, incluido el depósito de ambulancia Tsim Tung. En Tsim Tung Ambulance Depot, los estudiantes ven el sistema de emergencia trabajando para servicios comunitarios.

La enfermería de UMS con un plan de estudios que se centra en los ancianos, también visita el hogar de ancianos Yuen Yuen, el centro de los padres en Hong Kong (Lei Muk Shue) y el Centro Industrial en Hong Kong.