La comunidad de Ketapang presenta una solicitud al Presidente: Proteja nuestros derechos

KetapangVIVA – El conflicto agrario se vuelve a emerger en la regencia de Ketapang. Residentes de Aldea Lentamente, Jaya, Suka Karya Village y Teluk Bayur Village presentaron una declaración de actitudes y demandas estrictas a compañía Plantaciones de aceite de palma que operan en su área. Esta acción se convirtió en la culminación de la larga espera para las personas que sintieron que sus derechos fueron ignorados durante décadas.

Leer también: BGN sobre pescado de tiburón frito para que el menú MBG en Ketapang: sabiduría local



Cuando se cumplió, la comunidad de Ketapang solicitó la atención directa del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, junto con el gobierno central, para tomar medidas enérgicas contra las prácticas de la empresa que habían dañado a la gente de más de tres décadas.

El Secretario de DPD de West Kalimantan, Muhammad Jimi Rizaldi, enfatizó que la lucha de la gente de estas tres aldeas era una verdadera lucha.

Leer también: Mekari fomenta la digitalización de la seguridad laboral en el petróleo y el gas y la minería a través de HSE+



«Arriesgan el alma y el cuerpo para reclamar sus derechos. El gobierno debe apoyar la lucha de las personas porque sus derechos han sido garantizados por la ley», dijo Jimi.



Representante de PT Bal Bal Subsi Company PT Minamas Group acepta las demandas de los residentes

Leer también: Reuniéndose con el DPR, Mendes Yandri dijo que había 2 aldeas en Bogor subastadas



El Secretario General de DPP Arun, Bungas T. Fernando Duling al reunirse con los aldeanos pidió la importancia de mantener la unidad comunitaria en la lucha por sus derechos.

«Pero, la comunidad aún debe respetar la ley durante el proceso de ocupación de la tierra», dijo Bungas.

También enfatizó que el artículo 33 de la Constitución de 1945 debe ser un espíritu de lucha conjunta.

El conflicto agrario en Ketapang nuevamente destacó los problemas clásicos entre los pueblos indígenas y las grandes corporaciones, y había estado sucediendo durante 28 años. Las voces de las personas que han sido marginadas ahora han hecho eco, exigiendo justicia y certeza legal.

La gente de Keluji Jaya Village y Suka Karya Village declararon que desde 1997, su tierra habitual ha sido controlada y explotada por empresas bajo el Grupo Minamas, a saber, Pt Budidaya Agro Lestari y Pt Sandika Nata Palma, sin una compensación adecuada.

Entregado por los residentes, en el pueblo de Keduji Jaya hay tierra fuera del HGU que cubre 2,117.97 hectáreas controladas por la compañía sin liberación; En el pueblo de Suka Karya hay una superficie habitual de 1,458.09 hectáreas y alrededor de 4.000 hectáreas en la finca HGU Lembiru, que se encuentra en Batu Manang Hamlet y Natatan Hamlet, nunca ha sido compensada.

Además, la comunidad sospecha la manipulación del programa de plasma. Las cooperativas prometidas todavía están totalmente administradas por Minamas Group Management, por lo que las personas nunca sienten los beneficios.

Durante la ocupación de la tierra que duró los últimos 14 días, la compañía continuó cosechando con funcionarios sin escrúpulos, que la comunidad consideró como una forma de intimidación.

Los residentes declararon que el gobierno podría ayudarlos a satisfacer las demandas que enfrentaban, a saber, primero, el regreso de la tierra habitual de Keduji Jaya Village que cubre 2,117.97 ha en Beturus Estate, Kedamai Estate y Binjai Estate. En segundo lugar, el regreso de los derechos de Suka Karya Village a 5,458 ha de tierra habitual tanto fuera como dentro del HGU ubicado en Lembiru Estate, Palma Estate y Sungai Putih Estate. Tercero, la terminación de todas las actividades de la compañía dentro y fuera del HGU es el objeto de disputa.

Cuarto, otorgando compensación por pérdidas experimentadas por la comunidad de 1997 a 2025, incluidas las plantas y cultivos en crecimiento, y el quinto, ultimátum 3 x 24 horas a Pt Budidaya Agro Lestari y Pt Sandika Nata Palma para responder a las demandas de la comunidad. Si no, los residentes reducirán la fruta de palma de la ubicación en disputa y la extenderán en la carretera como una forma de protesta.

Al mismo tiempo, la comunidad de Teluk Bayur Village, distrito de Sungai Laur, también presentó una declaración de actitud al PT Prakarsa Tani Sejati (PTS).

Los residentes afirmaron que desde que ingresó la compañía, nunca habían entregado tierras a PT PTS. Por lo tanto, todas las actividades de la Compañía se consideran ilegales tanto de acuerdo con el derecho consuetudinario como la ley positiva.

Los residentes de la aldea de Teluk Bayur también exigieron un retorno de todas las tierras habituales que actualmente está controlada por PTS y otorga compensación por la tierra utilizada sin permiso.

Si dentro de las 3 x 24 horas, la compañía no responde, la comunidad se compromete a continuar la ocupación de la tierra hasta un límite de tiempo no especificado.

La gestión de la defensa del pueblo para el archipiélago (Arun), Junaidi, la aldea de Teluk Bayur, enfatizó que la lucha de los ciudadanos no era un rechazo de la inversión, sino la aplicación de los derechos.

«La comunidad no rechaza la inversión, pero sus derechos deben ser respetados. Las empresas deben respetar las tierras habituales», dijo.

Suarmin Boyo, jefe de la aldea de Teluk Bayur, agregó, si desde el principio no hubo rendición de tierras, la compañía debía restaurar los derechos de la comunidad.

«Apoyamos plenamente la lucha de los ciudadanos y le pedimos al gobierno central, especialmente al presidente de la República de Indonesia, que intervenga para resolver este problema», dijo Suarmin.

El apoyo también vino de DPD Arun West Kalimantan. La tesorera general, la madre Rini, enfatizó que la lucha de los residentes de la Bahía de Bayur refleja la importancia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Indonesia.

«La compañía debe comprender que las personas no son una barrera para el desarrollo, sino una parte importante cuyos derechos deben estar protegidos», dijo.

Las compañías que reciben una declaración de actitud hasta el día de hoy no han dado una declaración de las demandas hechas por los residentes.