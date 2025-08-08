Viola Davis y Walter Murch reciben títulos honorarios de AFI

Viola Davis y Walter Murch fueron galardonados con títulos de Doctorado Honorario de Bellas Artes Instituto de Cine Americano en la ceremonia de inicio del Conservatorio. El evento tuvo lugar en el TCL Chino Theatre el viernes por la mañana.

Davis dijo a los graduados que «ya tienen sus zapatillas de rubí».

«Tienes que saber que tienes el poder dentro de ti para hacerlo, lo que sea que sea que sea que significa», dijo David a Variedad Momentos antes de aceptar el honor. «Eso es lo que quiero recordarles».

Davis también habló sobre la importancia de que AFI reconociera sus contribuciones a la industria del cine y la televisión.

«Siempre es especialmente potente cuando lo dan tus compañeros», dijo. «Considero que todos los que están en esta profesión, no importa cuánto tiempo hayan estado en él, conocidos, desconocidos, sin rostro, mis compañeros. Conocen el trabajo. Ellos conocen el arte. Me hace sentir capaz. Me hace sentir que mi carrera y mi camino han significado algo para alguien. Es significado que he creado algo de legado».

Davis y Murch tomaron el centro del escenario para aceptar sus elogios y enviar mensajes alentadores a la clase de graduación. La directora de «Woman King», Gina Prince-Bythewood, quien emitió a Davis como el general Nanisca y líder de una unidad guerrera femenina, presentó al ganador de EGOT el premio.

«Por lo que podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad que está cerca del ser», comenzó David su discurso. «El regalo es que esa persona que se encuentra con el cine con los niños agrios, las palomitas de maíz y la Coca -Cola Light, y están dispuestas a no escapar. Están dispuestos a traer su soledad, angustia, vergüenza de no sentirse dignos, ansiedad, depresión, incomodidad y desorden. Y las cortinas abiertas. La película se reproduce y recuerdan que no están solos».

Ella continuó: «El propósito del arte es lo mismo que el propósito del artista. Estás creando historias para que las personas no se sientan solas. Que no solo sienten una conexión con otras personas, sino consigo mismas. Y saben que, a medida que la historia ocurre, pueden decir esa hermosa frase, ‘Oh, no es solo yo'».

El actor ha construido su carrera interpretando papeles con los que el público ha resonado. Su extensa cartera incluye «cercas», «la ayuda,» Ma Rainey’s Black Bottom «,» Widows «,» G20 «,» Air «, así como los créditos de televisión en» Cómo escapar con asesinato «y» La primera dama «.

En sus últimas palabras para los graduados de MFA, David les dijo: «Tienes el poder de volver a casa con esa única cosa que te hizo querer hacer esto. Para ser sanadores, alquimistas, reducir el sistema y ver la vida un poco diferente.

Murch siguió a Davis después de que el director de cine Caleb Deschanel le entregó su premio. Murch ha ganado un Oscar por «Apocalypse Now» y dos Oscar para «El paciente inglés». Ha colaborado con los directores Kathryn Bigelow, Sam Mendes y George Lucas.

Murch alentó a los graduados a mantenerse resistentes y apoyarse mutuamente en medio de la industria del entretenimiento en evolución.

«Estamos en lo cierto en la cúspide de otra de esas transformaciones, que es la inteligencia artificial», dijo. «Y elegir este año para graduarse en 2025 toma agallas. Tus agallas serán probadas tan pronto como salgas de este teatro. Hay una tormenta que se está gestando, política, ambientalmente, cinematográfica y cualquier otro tipo de mentalidad que puedas pensar. Saludo tu valentía».

Continuó: «Te deseo toda la fortaleza, la perseverancia y las buenas gracias que necesitarás mientras te embarcan en tus viajes. Has hecho amigos y aliados durante tu tiempo aquí en la AFI. Mantente cerca. Se necesitarán en los próximos años».

Davis y Murch se unen a la lista de destinatarios anteriores de los títulos honorarios de AFI, incluidos Jamie Lee Curtis, David Lynch, Spike Lee, Angela Bassett, Mel Brooks, Carol Burnett y Nora Ephron.