Eddie Murphy defiende ‘Norbit’ a pesar de perder a Oscar por Dreamgirls

Eddie Murphy se encuentra por «Norbita«, Su infame comedia de 2007 que muchos han sospechado le costaron el mejor actor de apoyo para el Oscar» para «Dreamgirls«En los 79 ° Premios de la Academia. Murphy retrató múltiples papeles en» Norbit «, incluida la esposa con sobrepeso del personaje del título Rasputia. La comedia se abrió en los cines el 9 de febrero de 2007 en medio de las críticas deliras del comediante para» Dreamgirls «, en la que interpretó al carismático cantante Soul James (Jimmy)» Thunder «temprano.

Según la historia, Murphy recibió su nominación al Oscar por «Dreamgirls» poco más de una semana antes de que «Norbit» se abriera en los cines. Había surgido como el actor secundario de la temporada Frontrunner después de ganar premios de los Globos de Oro y los Premios del Gremio de Actores de Screen. Luego, «Norbit» se abrió a las críticas abismales de los críticos. Entonces Alan Arkin ganó el Oscar al mejor actor de apoyo por «Little Miss Sunshine». La industria culpó rápidamente al «efecto de norbit» de por qué Murphy perdió el Oscar.

Durante una reciente entrevista en video para la serie «360 with Speedy Morman» de Complex, Murphy retrocedió cuando el anfitrión citó a «Norbit» como una de las peores películas del comediante. Murphy se apresuró a nombrar a «Plutón Nash» y «hombre santo» en su lugar.

«Amo a ‘Norbit'», dijo Murphy. «‘Norbit’ salió justo después de que obtuve esa nominación al Oscar. Hubo artículos como, ‘¿Cómo puede obtener un Oscar, hizo esto?’ Son dos películas diferentes. [Murphy]Y creemos que ‘Norbit’ es divertido. Aquí está la cosa con ‘Norbit’, salió y me dieron un premio Razzie por la peor actriz, el peor actor y el peor actor de la década. Y yo pensé: ‘Vamos ahora, mierda no es tan malo’ «.

«Me gusta ‘Norbit’. Hasta el día de hoy, me gusta ‘Norbit’. Hay cosas en ‘Norbit’ que me hace reír «, agregó Murphy.

«Norbit» también fue nombrado peor imagen en los Premios Razzie 2007. El premio «peor del actor de la década» fue otorgado a él en la ceremonia Razzie de 2010, después de lo cual Murphy prometió para dejar de protagonizar «películas de mierda». El rebote de Murphy con «Dolemite Is My Name» de 2019 lideró a los Razzie Awards para darle un premio correctivo, cortesía del Premio Razzie Redeemer.

Mira la entrevista compleja completa de Murphy en el video a continuación.