El director quiere una segunda película, habla de la ayuda de David Fincher

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers menores sobre «Arma«Ahora jugando en los cines.

Director Zach CreggerLa característica de segundo año, «Armas», es una historia sobre una pequeña ciudad superada por una fuerza malévola. Una noche, todos los niños de un aula específica huyen, y la gente del pueblo se pone cada vez más furiosa porque la policía no tiene pistas. La narración sigue a varios lugareños, incluida la maestra problemática Justine (Julia Garner), cuya clase desapareció; Paul, un policía (Alden Ehrenreich); Archer (Josh Brolin), cuyo hijo es uno de los niños desaparecidos; y un joven ladrón (Austin Abrams), a medida que los atraen al misterio central.

Aunque no pudo hablar sobre ningún spoiler específico al final de la película, Cregger desglosó muchos elementos clave en «armas», incluido el uso del humor, la sangre de la película y ese momento surrealista con el arma de asalto flotante.

Has citado «Magnolia» de Paul Thomas Anderson como una inspiración para algunas de las estructuras e ideas de la película. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que querías que las «armas» tuvieran una construcción de una historia igualmente no convencional?

Creo que la idea de la estructura llegó muy temprano. Sabía una vez que salí del frío y comencé con Justine que no iba a ser la única perspectiva de esta historia. Estaba muy emocionado al instante por la idea de tener una estructura novelista donde seguimos diferentes protagonistas, pero quería presentar una regla para mí que nunca volvería. Una vez que seguí adelante, su capítulo terminó. Si pudiera aferrarme a eso, la película sería mejor para ello, y no fue algo fácil para mí, pero para bien o para mal, me comprometí con esa estructura. Y eso no es en realidad La estructura que sigue «Magnolia».

«Magnolia» es más un punto de referencia para mí debido a la escala y al tono de la misma. Y el bigote de John C. Reilly está en mi película en la cara de Alden. Honestamente, hay algo sobre las cosas de John C. Reilly donde pierde el arma y lo está buscando bajo la lluvia que se sintió como una estrella del norte. Solo el ambiente de eso, quiero vivir en eso, así que quería escribir una película que parezca que se está moviendo en esa dirección.

Has dicho que escribir el guión era una forma de lidiar con el dolor después de que una persona cercana a ti falleció. Ahora que la película está completa, ¿siente que este proceso le dio un cierre o las respuestas que estaba buscando?

No. Quiero decir, no funciona de esa manera. Alguien muere y sentirás esa ausencia por el resto de tu vida. Tal vez la picadura puede disminuir, pero no sé si es el momento o la comunidad o qué. No creo que hacer esta película haya exorcizado a ningún demonio. Simplemente me ha dado la oportunidad de comprometerme con esos sentimientos de una manera sana y constructiva. En lugar de ir a la muerte, puedo escribir un personaje que se bebe en un problema. Puedo tomar mi ira y hacer que Josh Brolin se asuste, y eso es mejor que yo enloqueciendo.

Hay un momento surrealista en la película donde Archer tiene un sueño y ve un arma de asalto gigante flotando sobre una casa. ¿Podrías hablar sobre lo que ese momento significa para ti?

No sé. Es un momento muy importante para mí en esta película, y para ser sincero contigo, creo que lo que me encanta de eso es que es que es que I No lo entiendo. Tengo algunas ideas diferentes de para qué podría estar ahí, pero no tengo el bien respuesta. Me gusta la idea de que todos probablemente tendrán su propio tipo de interacción o su propia relación con esa escena, ya sea que no les importe y que sea aburrido, o si piensan que es algún tipo de declaración política, o si piensan que es genial. Realmente no me importa. No depende de mí. Solo me gusta que esté ahí.

Vienes de un fondo de comedia, y aunque gran parte de esta película se reproduce directamente, hay algunos momentos oscuro y cómicos. ¿Cómo puedes encontrar los ritmos donde el humor tiene sentido para contar correctamente la historia?

Solo tienes que dejarlos acudir orgánicamente a la situación que estás escribiendo y no tratar de inyectar nada divertido en la película. Hay un par de bromas que escribí en la película donde pensé que estaba siendo inteligente, y todos están en el piso de la sala de corte. La regla que he aprendido por mí mismo es dejar que la situación dicte el humor. Deja que la película me pídame el humor, no intentes ponerlo. Estar al servicio de la historia, no intentes ser inteligente.

Hay una violencia muy espeluznante en esta película. ¿Tuviste que recortar algo como resultado del estudio o el tablero de clasificaciones?

Tengo todo. Quiero decir, no es eso espeluznante. Supongo que podría agradecer a «Terrifier 3» por salir y violar totalmente los ojos de todos para que todo lo que voy a hacer sea sentir PG.

Allá eran Muchas cabezas suaves.

Sí, pero todavía estoy trabajando en eso porque lo probé en «Bárbaro» y no lo hice bien, y lo estoy probando en «armas». No lo entendí del todo, pero un día voy a obtener ese golpe de cabeza de extinción «irreversible». Esa es mi ballena blanca. Tengo que intentarlo de nuevo.

Se agradece a David Fincher en los créditos finales. ¿Cómo te ayudó con la película?

Es un tipo muy útil. Estaba disponible para mí durante la preparación, y luego estuvo muy disponible durante el proceso posterior. Vio la película y tenía muchos pensamientos realmente constructivos y me dio un montón de ideas. Me ayudó a aprender más sobre el proceso de edición y cómo pensarlo de una nueva manera que no estaba disponible para mí cuando estaba haciendo «bárbaro». Entonces él acaba de abrir mi mente mucho.

¿De qué manera específicamente?

Hay cosas que pensé que tenía que conformarme. Pensé: «Bueno, esa es la toma que tengo. Esa es la mejor toma. Y no es perfecto, pero por Dios, nada lo es». La actitud de Dave es: «Siempre puede ser mejor, y hay muchas herramientas que tienes a tu disposición en las que quizás no estés pensando». Entonces, desde el replanteamiento hasta la estabilización hasta ADR y todo tipo de cosas, fue realmente genial. Honestamente, aprendí mucho sobre cómo preparar, qué lentes usar. Disparé esto en su mayoría anamórfico, y no respeté lo limitante que es anamórfica en el proceso posterior. Así que cosas así, cosas técnicas.

Hay tantas actuaciones en la película que caminan por los trucos Tightropes tonales. ¿Cómo supiste que tus jugadores clave serían las personas perfectas para estar en la misma longitud de onda que esta película?

He visto su trabajo, así que sé qué tonos pueden tomar. Sé que Josh puede ser muy divertido y realmente serio: no he visto «No hay país para hombres viejos», y he visto «¡Salve, César!» Sé lo que puede hacer. Julia en «The Assistant» … Vi eso y pensé: «Esto es lo que necesito. Esto es increíble». Ella es increíble, pero esa película me dio la vuelta a la balanza. Alden, he sido un fanático enorme desde que vi «¡Salve, César!» Austin Abrams es un milagro, y me desperté cuando vi «Brad’s Status», que es una película de Mike White en la que estaba. Yo pensé: «¿Quién es este niño que tiene un valor total en esta película, y no hace nada y solo se mueve?» Y luego Amy Madigan, soy una gran admiradora. Tengo que recolectar gente que siempre me ha encantado ver.

¿Podrías verte trabajando en otra historia ambientada en este mundo?

Definitivamente. De hecho … es curioso que lo hayas preguntado. No puedo evitarlo: tengo otra idea para algo en este mundo que estoy un poco entusiasmado. No voy a hacerlo a continuación, y probablemente no lo haré después de mi próxima película, pero tengo uno y me gustaría verlo en la pantalla algún día.

Sé que estás dirigiendo la próxima película «Resident Evil», y eres un gran admirador de los juegos. ¿Qué esperas aportar a la experiencia cinematográfica que los compañeros fanáticos estarán entusiasmados?

Esos juegos fueron pioneros en algo especial. El ritmo de esos juegos es tan único y efectivo, y solo está encerrado con un personaje que se mueve del punto A al punto B, sabiendo que va a pasar por este guante de terror, y debes ser metódico y atento al respecto. Eso es genial. Eso es cinematográfico. Así que quiero contar la historia en el mundo de los juegos que honra a la tradición de los juegos, pero es una nueva historia.