Vince Gilligan renueva el acuerdo general de la televisión de Sony

Vince Gilligan se queda en la renovación de su acuerdo general en Televisión de Sony PicturesSu estudio de estudio durante las últimas dos décadas. La renovación es de cuatro años, con Gilligan listo para continuar desarrollando y produciendo series con guión para Sony TV bajo su estandarte de producción de alto puente.

«Cada tres o cuatro años me imagino que es hora de probar un lugar nuevo … pero recuerdo que lo tengo bastante bien en la televisión Sony Pictures», dijo Vince Gilligan. «Realmente me gusta Katherine, Ravi y todas las personas allí. Son excelentes socios que me tratan bien, y hacen un buen trabajo al buscar ‘Breaking Bad’, ‘mejor llamar a Saul’ y ahora ‘Pluribus. Por lo tanto, estoy orgulloso (y un poco triste) de estar trabajando para el último estudio independiente de Hollywood. Creo que nuestra industria se beneficiaría de más de ellos».

Gilligan es mejor conocido como el creador de «Breaking Bad», que fue producido por Sony TV. La serie se emitió por cinco temporadas aclamadas por la crítica en AMC y es ampliamente considerado como uno de los mejores espectáculos del siglo XXI, si no todos, el tiempo. Lo siguió con el spin-off «Better Call Saul», que exploró la vida previa y posterior a «Breaking Bad» de Saul Goodman, una vez más interpretada por Bob Odenkirk. Gilligan y Sony también estaban detrás de la película de seguimiento «Breaking Bad» «El Camino», que cerró la historia de Jesse Pinkman, interpretada por Aaron Paul.

«Más allá de ser una leyenda y un verdadero gigante en nuestro negocio, Vince Gilligan es un ser humano increíble, que siempre está cuidando y brillando en los demás», dijo Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios. «Es un genio humilde, el más raro de los raros, y no podríamos estar más orgullosos de continuar nuestra asociación sin precedentes con él».

Lo siguiente para Gilligan es la serie «Pluribus» de Apple TV+, que ha sido recogida durante dos temporadas en el streamer. La estrella de «Better Call Saul», Rhea Seehorn, lidera la serie, que se estrena con sus dos primeros episodios el 7 de noviembre seguidos de nuevos episodios semanalmente hasta el 26 de diciembre.

«Pluribus» se describe como un «original que dobla el género en el que la persona más miserable en la tierra debe salvar al mundo de la felicidad». Además de Seehorn, la serie está protagonizada por Karolina Wydra y Carlos-Manuel Vesga, con las estrellas invitadas Miriam Shor y Samba Schutte.

Gilligan es representado por CAA y Del Shaw Moonves.

«Pluribus» es producido por Sony Pictures Television y ejecutivo producido por Gilligan junto a Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski y Jeff Frost. Jenn Carroll y Trina Siopy sirven como coproductores ejecutivos.