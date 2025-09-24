Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Dallas, Texas – Joshua Jahn ha sido identificado como sospechoso en el tiroteo del miércoles en una instalación de hielo en Dallas, Texas. Antes de suicidarse, Jahn mató a una persona e hirió a otros dos cuando fue emboscado en una emboscada en un centro de aplicación de la inmigración y aduana en Dallas.

Los oficiales no resultaron heridos en el tiroteo.

El FBI lanzó mensajes anti-hielo encontrados en la munición.

El director del FBI, Kash Patel, escribió lo siguiente: «Estos ataques despreciables y motivados políticamente contra la aplicación de la ley no son únicas … debe terminar, y el FBI y nuestros socios liderarán estos esfuerzos de investigación para garantizar que quienes se centran en nuestra aplicación de la ley se llevan al plato completo de la justicia».

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, dijo que el ataque del miércoles estaba dirigido a la policía.

«El ataque contra el hielo en Dallas sigue siendo un ataque despreciable contra la ley y el orden», dijo. «La epidemia de la violencia política de la izquierda debe terminar. Los demócratas han promovido un ambiente del mal, alentaron a los radicales a matar, robar y destruir. Pero nunca nos rendiremos».

El vicepresidente JD Vance pidió «ataques obsesivos» en la aplicación de la ley, en particular el hielo.

«Estos asesinatos horribles deberían ser una llamada de atención extremadamente vinculada que su retórica tiene consecuencias sobre el hielo», escribió Interior Security Kristi en X, mientras que los funcionarios elegidos que demonizan a las autoridades de inmigración.

«Comparando el hielo día de día con el nazi -gestapo, la policía secreta y los patrillones de esclavos tienen consecuencias», agregó. «Los hombres y mujeres de hielo son padres y madres, hijos e hijas. Se levantan todas las mañanas para tratar de hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Al igual que todos los demás, solo quieren ir a sus familias por la noche».