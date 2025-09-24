Prabowo se encuentra con el presidente de la FIFA, enfatiza el compromiso de la colaboración de fútbol indonesio

Nueva York, Viva – Presidente republicano IndonesiaPrabowo Subianto recibió una visita del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) Gianni Infantino en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡El mundo del fútbol israelí, Maccabi, Tel Aviv, tiene prohibido ingresar a los Países Bajos!



La presencia del presidente de la FIFA fue recibida por el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya antes de que ambos sean juntos, se dirigieran a la sala de reuniones.

Esta reunión se convirtió en un impulso estratégico para discutir el rápido desarrollo del fútbol indonesio, al tiempo que fortaleció el compromiso de cooperación entre Indonesia y FIFA. En su declaración después de la reunión, el presidente Gianni expresó su aprecio por el pleno apoyo del presidente Prabowo al mundo del fútbol.

Leer también: Los funcionarios de la FIFA abren sus voces después de ser arrastrados por Hooks News sobre Erick Thohir





Prabowo se encuentra con el presidente de la FIFA Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Me siento honrado y muy feliz de poder reunirme con el presidente de Indonesia. Es un gran amigo del fútbol, ​​un líder que se mantiene rápido a sus palabras. Y lo que tiene y está haciendo para el fútbol en grandes países de fútbol como Indonesia es realmente único», dijo.

Leer también: Se sienten cada vez más el doble rasero de la UEFA y la FIFA, Israel está confundido, por qué no son castigados.



El presidente de la FIFA dijo que el gobierno indonesio había llevado a cabo un gran salto en el desarrollo del fútbol nacional, tanto para hijos, hijas, grupos de edad joven, para personas mayores, realmente extraordinarias. Según él, este deporte ha tocado los corazones y las emociones del pueblo indonesio en los últimos años.

«En el mundo, este país ha logrado el mayor progreso en ese corto tiempo. Gracias a la gente, gracias al presidente, gracias por su inversión, gracias por el entusiasmo de cada persona indonesia», dijo.

Por lo tanto, el presidente Gianni enfatizó que la FIFA continuará apoyando a Indonesia, uno de los cuales es a través de la existencia de su oficina regional en Yakarta. No solo eso, la FIFA espera fortalecer la colaboración con Indonesia como un socio importante en el desarrollo del fútbol global.



El presidente Prabowo dio un comunicado de prensa en Nueva York Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Esperamos continuar con esta fantástica colaboración para Indonesia, para toda Asia, Asia y para todo el mundo. Estamos unidos. Esta es también nuestra discusión con el presidente. Queremos unir al mundo e Indonesia juega un papel importante en eso», dijo.