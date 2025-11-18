Video viral de auto oficial RI Placa 33 sin escolta y dispuesto a meterse en atascos resulta que el auto oficial es del Ministro…

Jacarta – Coche sedánPlaca RI 33 Actualmente está en el punto de mira de los usuarios de las redes sociales luego de que circulara un video de un auto con esta placa sin escolta. En el vídeo grabado por un usuario de la vía se puede ver un automóvil Toyota Camry con matrícula RI 33 circulando por la autopista de peaje de la ciudad sin ningún tipo de escolta.

De hecho, se dice que este sedán es muy humilde porque parece dispuesto a quedarse atrapado en atascos con otros usuarios de la carretera.

«RI 33 es muy popular, muchachos, no hay patwals», dijo una mujer en el video.

Mientras tanto, las voces de otros dos hombres en el video también brindan testimonios similares. El propietario del vehículo, placa RI 33, viajaba sin escolta como los funcionarios de a pie.

«En realidad, no tiene barandilla», dijo otro hombre.

«No cruces, no pases el arcén de la carretera de antes, sigue el atasco. ¿Quién es RI 33?» dijo el grabador de vídeo.

El video, que fue subido el domingo 16 de noviembre, inmediatamente se hizo popular y la gente sintió curiosidad. Algunos de ellos están discutiendo sobre la figura del oficial de placa RI 33. Muchos dicen que la placa RI 33 es una placa oficial del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil, del Ministro de Religión y del Ministro de Agricultura.

Entonces, ¿de quién es el coche oficial del ministro el RI 33? Anteriormente, la placa RI 33 se utilizaba como coche oficial del Ministro de Agricultura, pero ahora, si nos fijamos en la lista de vehículos oficiales pertenecientes a los ministros del gabinete rojo y blanco, resulta que la placa RI 33 es utilizada por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM). Esto significa que el coche es el coche oficial del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia.

La siguiente es una lista completa de placas de automóviles oficiales de la era del presidente Prabowo Subianto.

1. RI 1: Utilizado por el Presidente de la República de Indonesia

2. RI 2: Utilizado por el Vicepresidente de la República de Indonesia

3. RI 3: Usado por la esposa del presidente

4. RI 4: Usado por la esposa del vicepresidente

5. RI 5: Utilizado por el Presidente de la MPR (Asamblea Consultiva del Pueblo)

6. RI 6: Utilizado por el Presidente de la RPD (Cámara de Representantes)

7. RI 7: Utilizado por el Presidente del DPD (Consejo Representativo Regional)

8. RI 8: Usado por el Jefe de la MA (Tribunal Supremo)

9. RI 9: Utilizado por el Presidente del Tribunal Constitucional (Tribunal Constitucional)

10. RI 10: Utilizado por el Presidente de la BPK (Agencia de Auditoría Financiera)

11. RI 11: Utilizado por el Presidente de la KY (Comisión Judicial)

12. RI 12: Utilizado por el Gobernador de BI (Banco de Indonesia)

13. RI 13: Utilizado por OJK (Autoridad de Servicios Financieros)

14. RI 14: Utilizado por Utilizado por la Secretaría del Ministerio de Estado

15. RI 15: Utilizado por el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Ministerio Coordinador de Política, Derecho y Derechos Humanos)

16. RI 16: Utilizado por el Ministro Coordinador de Economía

17. RI 17: Utilizado por el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura

18. RI 18: Utilizado por el Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos

19. RI 19: actualmente no disponible, pero utilizado anteriormente por el Ministro de Derecho y Derechos Humanos

20. RI 20: Utilizado por el Ministerio del Interior

21. RI 21: Utilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores

22. RI 22: Utilizado por el Ministerio de Defensa

23. RI 23: Utilizado por el Ministerio de Religión

24. RI 24: Utilizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

25. RI 25: Utilizado por el Ministerio de Hacienda

26. RI 26: Utilizado por el Ministerio de Cultura, Educación Primaria y Secundaria

27. RI 27: Utilizado por el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior

28. RI 28: Utilizado por el Ministerio de Salud

29. RI 29: Utilizado por el Ministerio de Asuntos Sociales

30. RI 30: Utilizado por el Ministerio de Mano de Obra

31. RI 31: Utilizado por el Ministerio de Industria

32. RI 32: Utilizado por el Ministerio de Comercio

33. RI 33: Utilizado por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales

34. RI 34: Utilizado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública

35. RI 35: Utilizado por el Ministerio de Transporte

36. RI 36: Utilizado por el Ministerio de Comunicación e Información

37. RI 37: Utilizado por el Ministerio de Agricultura

38. RI 38: Utilizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura.

39. RI 39: Utilizado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca

40. RI 40: Utilizado por el Ministerio de Aldeas, Desarrollo Desfavorecido y Transmigración

41. RI 41: Utilizado por el Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Agencia Nacional de Tierras

42. RI 42: Utilizado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional