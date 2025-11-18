La ministra Maman revela las razones por las que los bancos todavía piden garantías para KUR por debajo de 100 millones de IDR

Jacarta – Ministro MIPYMES, mamá Abdurrahman, reveló que aún quedan muchos partidos banco quien preguntó colateralpara distribución Crédito Los esfuerzos de la gente (DÓNDE) por debajo de 100 millones de IDR.

Esto contradice claramente el Reglamento Número 1 del Ministro Coordinador de Economía de 2023, que establece que las solicitudes de KUR por debajo de 100 millones de IDR no requieren garantía adicional.

Explicó que la razón principal de la actitud bancaria fue el aspecto de prudencia en los préstamos, con el fin de mitigar el riesgo de que en el futuro el deudor no pueda pagar el préstamo.

Porque en realidad, muchos deudores renuncian a sus obligaciones de pago de préstamos porque no hay garantía.

«De hecho, los empleados de los bancos de distribución, desde BRI, Mandiri, BNI hasta los bancos privados, todos lo saben y son muy conscientes de ello», dijo Maman en una reunión de trabajo con la Comisión VII de la Cámara de Representantes de RI, el lunes 17 de noviembre de 2025.

«Pero el problema es que necesitan vínculos morales», afirmó.

Maman admitió que las acciones de los distribuidores de crédito sólo se llevaron a cabo para realizar verificación o presión psicológica sobre el deudor, para que no hubiera riesgo moral.

«Para que no den por sentado sus deudas y cuentas por cobrar con este banco», dijo Maman.

Entonces, esta es la condición que hace que los bancos sigan pidiendo más requisitos administrativos o garantías, para poder presionar a ciertos deudores a seguir pagando sus obligaciones crediticias con regularidad.

«Bueno, esto suele suceder con personas que pueden hacer que los empleados bancarios en el campo desconfíen de la persona A o de la persona B. Luego, en segundo lugar, relacionado con SLIK», dijo Maman.

Sin embargo, Maman enfatizó que su partido como regulador todavía prohíbe a los bancos solicitar garantías para solicitudes de KUR inferiores a 100 millones de IDR por cualquier motivo. Por lo tanto, el Ministerio de MIPYMES que dirige también seguirá desempeñando funciones de supervisión de los prestamistas.

«Pero sea lo que sea, nosotros del Ministerio de MIPYMES, porque esta es la regla, no podremos salir de ella. Así que continuaremos monitoreando y evaluando las cosas llamadas (préstamos) en la cifra de 1 – 100 millones de rp sin requerir garantía», dijo Maman.