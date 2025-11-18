Una noche en la sala de escritores: panel de drama

Desde la primera pregunta, VariedadLa reunión de cinco showrunners de dramas de A Night in the Writers’ Room fue un evento animado mientras los escribas comparaban notas y reflexionaban sobre cuánto ha cambiado la televisión en poco tiempo.

Pero nada desató la sesión, moderada por Emily Longeretta, Variedaddel editor senior de funciones de televisión, como la discusión sobre cómo cada showrunner prefiere trabajar y qué se necesita para que realmente hagan el trabajo.

Para Jennie Snyder UrmanShowrunner y productora ejecutiva de “Matlock” de CBS, tiene que liberarse del escritorio para que fluya su creatividad. Los extremos a los que llega para realizar su trabajo sorprendieron a sus compañeros panelistas.

“Mi proceso de escritura está ligado a mi caminar”, dijo Urman durante el panel celebrado en el Pacific Design Center en West Hollywood. «Hago eso todos los días. Saco mis guiones a pasear. Mi marido ha recibido llamadas que decían: ‘Vimos a tu esposa en Tarzana y ella está en sudadera y tiene papeles y está hablando y él dice, ‘ella está trabajando’. Simplemente pienso mejor cuando me muevo”.

R. Scott GemmillEl showrunner y productor ejecutivo de “The Pitt” de HBO Max dijo que rechaza por completo la idea de que las salas de guionistas tengan que trabajar toda la noche.

«Soy bastante flojo en cuanto a la sala de escritores. Sólo trabajo con los escritores como de 11 a 2. Siento que una reunión pequeña y rápida es algo mucho más efectivo», dijo Gemmill. «Los animo a que vivan la vida fuera para que puedan traer historias a la habitación. No creo en estar en la habitación durante ocho horas. Estaría profundamente dormido. Tendrían que despertarme como cuatro veces».

Esterlina HarjoEl creador y showrunner de “The Lowdown” de FX intervino con su horario preferido: “Hago de 10 a 4”.

Gemmill agregó que hay otra consideración clave para los programas que tienen su sede en Los Ángeles. «Llegamos al trabajo y es como, haz tu trabajo y lárgate de aquí y evita el tráfico, y hagámoslo de nuevo mañana».

Brad Ingelsbycreador y showrunner de “Task” de HBO, aportó una perspectiva completamente diferente. Es un hombre orquesta en su serie protagonizada por Mark Ruffalo.

«Soy simplemente yo en la oficina de mi casa. Me siento en la silla todos los días. Me levanto todos los días temprano en la mañana y escribo hasta que los niños llegan a casa. Ese es mi truco», dijo Ingelsby. A lo que Gemmill inyectó: «¿Quieres venir y sentarte con nosotros un rato, solo tener algunos amigos?»

Ingelsby tomó la broma con calma y agregó: «Cuando la gente me pide algún consejo sobre escritura, digo que la única información valiosa que puedo darles es sentarse en la silla todos los días. Y lo hago todos los días: simplemente me siento en la silla».

Harjo retomó entonces el hilo.

«Lo admiro porque es lo que quiero hacer. Lo que quiero es ser un escritor disciplinado», dijo Harjo. «Y lo intento. Hago ciertas cosas, pero por lo general termino conduciendo a una cafetería, a la oficina, a casa, a una cafetería, caminando hacia algo y luego, nunca escribo».

La franqueza de Harjo probablemente animó a Ingelsby a confesar que nunca escribe guiones basados ​​en esquemas. Eso también sacó a relucir múltiples perspectivas.

«Ni siquiera sé cómo esbozar historias. Probablemente por eso me siento en mi oficina tanto tiempo todos los días. Mi cerebro no funciona así», dijo Ingelsby.

«¿Escribes libremente?» -Preguntó Urman.

«Lo que me gusta de escribir es el descubrimiento. Y cuando hago un esquema que es tan estricto y estoy tan casado con un esquema que pierdo ese descubrimiento», explicó Ingelsby.

«Parte de lo que me encanta de escribir es que cuanto más tiempo paso con los personajes, mejor puedo escribirlos y más complejos y estratificados se vuelven. Entonces, si estoy tan casado con una hoja de ritmo, entonces siento que no queda ningún descubrimiento. Simplemente estoy ingresando estos ritmos a lo largo del camino. Así que tengo algunas ideas. Sé hacia dónde va emocionalmente. Creo que sé a dónde van los personajes, pero en realidad no los delineo tan bien, lo cual sé que algunos de los ejecutivos no saben. Me gusta, pero es la única manera que sé de hacerlo”.

Jenny HanLa creadora y showrunner de “The Summer I Turned Pretty” de Amazon, ofreció la perspectiva de ser una autora que está adaptando su propio trío de novelas juveniles. Cuando Longeretta le preguntó sobre el proceso de desarrollo de episodios a lo largo de varias temporadas, Han admitió que su hoja de ruta para la serie de televisión cambió con el tiempo.

«Mi visión siempre fue hacer sólo las tres temporadas, para los tres libros», dijo Han. “Y luego creo que fue durante la temporada 2 cuando me di cuenta, o tal vez fue al comienzo de la temporada 3, que pedimos otro episodio y me dijeron: ‘Genial’. Y así pasamos de 10 a, fueron siete la primera temporada. En la segunda temporada tuvimos ocho, luego tuvimos 10 en la tercera. Y luego pensé: ‘Creo que necesito uno más’. Y luego pensé, ya sabes, en realidad creo que necesito una película. Y afortunadamente, Prime Video estuvo feliz de satisfacer ese deseo”.

(En la foto: R. Scott Gemmill, Jenny Han, Sterlin Harjo, Brad Ingelsby y Jennie Snyder Urman)