Video splashy de supuestamente gritando y llorando a Yu Dolving apareció después de su misteriosa muerte

VIVA – El nombre del popular actor chino, Yu Menglong O también conocido como Alan Yu, nuevamente en el centro de atención después de una sorprendente noticia sobre su muerte. El 11 de septiembre, el actor murió a la edad de 37 años. Esta partida inmediatamente conmocionó al universo del entretenimiento, especialmente debido a la supuesta cosa extraña detrás del trágico evento.

Según las noticias que circulan, el día antes de morir, Yu Menglong tuvo la oportunidad de comer con sus amigos el 10 de septiembre por la noche. Alrededor de las 2 de la mañana, entró en su habitación y cerró la puerta para descansar. Sin embargo, a la mañana siguiente, alrededor de las 6 en punto, sus amigos en realidad encontraron el cuerpo del actor yacían sin vida después de caer del quinto piso de un edificio. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Una carga de paparazzi había dicho que la ventana de la habitación en el quinto piso parecía rota, según la información inicial que obtuvieron. También afirmaron haber entrevistado al personal en el medio ambiente que justificó que el hombre que había caído fue realmente murrulado. También se afirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, y el actor murió en el lugar después de golpear el piso de concreto.

Luego, la agencia confirmó la triste noticia y declaró que la policía no encontró un elemento criminal en la muerte de Yu. Aun así, algunos detalles en la escena en realidad provocaron sospechas públicas. Las fotos supuestamente tomadas antes de que la policía cerrara la ubicación mostrando un rasguño y se usara alrededor de la ventana. La pantalla de insectos (pantalla de insectos) instalada en la ventana también se llama difícil de eliminar sin herramientas especiales, lo que agrega signos de interrogación.

Lanzarse desde KoreabooSe sabe que Yu Menlong tiene una fobia de altura. Esto dificulta que muchas personas crean si terminó deliberadamente su vida saltando de la ventana. Además, su horario de trabajo en ese momento estaba ocupado, incluso se decía que tenía una agenda importante al día siguiente. Estos factores fortalecen aún más la acusación de que su muerte estaba llena de irregularidades.

El problema se estaba calentando después de circular un video que se dijo que contenía el sonido de gritos y llorando a Yu abusado antes del desafortunado evento. El surgimiento de esta grabación hizo el impulso público de que se llevaran a cabo más investigaciones para revelar la verdad detrás de la muerte del actor.

El propio Yu Menglong es conocido a través de varios roles en dramas populares como Go Princess Go, Love Game in Eastern Fantasy y Feud. Su repentina partida no solo dejó tristeza, sino que también dejó un misterio que hizo que muchos de sus fanáticos se preguntaran.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.