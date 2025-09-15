JCI se abre verde y se ensombrece en el límite resistente a 7,900

Yakarta, Viva – JCI está abierto fortificado 50 puntos o 0.64 por ciento al nivel de 7,904 en la apertura de la negociación el lunes 15 de septiembre de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice que el CSPI tiene el potencial de ser corregido en el comercio actual.

«IHSG tiene el potencial correcto Limitado hoy si falló en resistencia de descanso en 7,900 «, dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 15 de septiembre de 2025.

El intercambio de Asia-Pacífico se fortaleció el viernes pasado, luego de una tendencia positiva mundo financiero. El índice japonés, Nikkei 225 aumentó un 0,89 por ciento y Topix aumentó un 0,40 por ciento. En Corea del Sur, Kospi disparó 1.54 por ciento y Kosdaq aumentó 1.48 por ciento.

Además, el índice australiano S & P/ASX 200 aumentó un 0,68 por ciento, Hang Seng Hong Kong aumentó un 1,16 por ciento y Taeex Taiwan aumentó un 1,03 por ciento.

Mientras tanto, en el continente China experimentó un debilitamiento de 0.57 por ciento y 0.12 por ciento respectivamente. Este refuerzo está en línea con un sentimiento global positivo,

«Con la descripción de la presión inflacionaria y las expectativas de una disminución en las tasas de interés de referencia de los Estados Unidos que fomentan el optimismo de los inversores», dijo Fanny.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,800-7,820, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,870-7,900», dijo.