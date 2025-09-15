Phylicia Rashad rinde homenaje a Malcolm-Jamal Warner en Emmys

Phylicia Rashadquien interpretó a la matriarca indeleble Clair Huxtable en «The Cosby Show«Introdujo el rendimiento de Memorium en el 2025 Emmys y aprovechó la oportunidad para despedirse de su hijo en la pantalla, Theo Huxtable Actor Malcolm-Jamal Warner.

«Era un amado adolescente en una seria serie de televisión», dijo. «Al igual que todos nuestros amigos y colegas que hicieron la transición este año, Malcolm-Jamal Warner se repone en nuestros corazones. Esta noche, como es la tradición en los Emmy, los recordamos no solo por su inmenso talento, sino la forma en que nos hicieron más grandes. Nos hicieron sonreír, sabiendo que su impacto seguirá siendo».

Warner murió en julio A los 54 años como resultado de un ahogamiento accidental mientras estaba de vacaciones con su familia en Costa Rica.

Rashad y Warner fueron coprotagonistas en «The Cosby Show» para toda la carrera de ocho temporada. Warner también invitó a THEO en las dos primeras temporadas del spin-off «Cosby Show» «Un mundo diferente».

El 12 de septiembre, Tenisha Warner rindió homenaje a su difunto esposo en InstagramEscribiendo: «Gracias por sostenernos en tanto amor durante este tiempo tierno. Mañana marca nuestro aniversario, y mi corazón está abierto. Por primera vez, estoy compartiendo un vislumbrar el amor que comenzó todo. Todavía puedo escuchar la risa de mi esposo, todavía sentir la forma en que hizo espacio para cada parte de mí, cada sueño, cada sueño».

También anunció planes para un nuevo proyecto para rendir homenaje a su legado, escribiendo: «Hoy, en su honor, mi hija y yo estamos lanzando a River & Ember y abriendo oficialmente la Fundación Warner Family. Juntos, llevamos el legado que mi esposo y yo comenzamos, uno que nutre la luz interior de los niños y les da a los artistas jóvenes la libertad de crear fuera de las líneas. Esto es amor, todavía avanzando. Todavía llevando a Us hacia adelante». «.