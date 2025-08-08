Vertical adquiere los derechos de América del Norte al thriller ‘Motherland’

Vertical ha adquirido los derechos de América del Norte al thriller de ciencia ficción de MPI Original Films «Patria. » Protagonizada por Miriam Silverman («Tus amigos y vecinos», «La maravillosa Sra. Maisel»), Holland Taylor («The Morning Show», «Bombshell»), Nérstor Carbonell («Shōgun,» Pulse «), y la presentación de Emily Arancio, la película está preparada para la liberación de theaters y en la demanda el 12 de septiembre, 2025.

Dirigida por Evan Matthews y escrita por Nicole Roewe (née Swinford), «Motherland» se centra en una sociedad presente alternativa donde el estado libera a los padres de la carga de criar hijos, hasta que un agente de reglas (Silverman) aprende una verdad impactante que provoca su rebelión.

«MPI Original Films se complace una vez más a asociarse con vertical Entertainment para traer al público esta apasionante historia que retrata poderosamente los lazos de la paternidad, el costo del control y el coraje de desafiar el sistema», dijo el productor Rob Pfaltzfraff, PGA «‘Motherland’ combina una visión única con actuaciones de mando que resonará con las audiencias anheladas después del rollo de créditos». «.». «.». «.». «.». «.».

«La construcción del mundo de Evan es tan impresionante en su atención al detalle, ya que es desalentador en su plausibilidad. Las excelentes actuaciones de todo el elenco elevan la narrativa de thriller distópico, y esperamos presentar la película a las audiencias este septiembre», agregó la SVP vertical de las adquisiciones Tony Piantredosi.

La película fue producida por Summer Crockett Moore, Tony Glazer, Lana Link, PGA y Rob Pfaltzgraff, PGA, con Nick Reid Ejecutivo Producting.

El acuerdo fue negociado por PiAntasi y gerente de adquisiciones y ventas Rachel White en nombre de vertical y por Pfaltzgraff en nombre de las películas originales de MPI.