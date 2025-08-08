Planes a largo plazo en curso para aliviar los problemas de tráfico de Pune: CM Fadnavis







Maharashtra Ministro Principal Devendra Fadnavis El viernes anunció que el gobierno estatal está ideando una estrategia a largo plazo para abordar la congestión severa del tráfico en Pune City, donde las velocidades de viaje promedio han caído a hasta 12 km / h en algunas áreas, informó el PTI.

En declaraciones a los medios de comunicación después de revisar el Plan de movilidad integral (CMP) para Pune y la región metropolitana circundante, CM Fadnavis declaró que había una necesidad urgente de actualizaciones de infraestructura para abordar los crecientes cuellos de botella de tráfico de la ciudad.

«En las principales áreas metropolitanas, la velocidad de viaje promedio debe ser de alrededor de 30 kmph. Sin embargo, en Pune, el promedio actual es de solo 19 kmph, y durante las horas pico cae más a 12 kmph», dijo CM Fadnavis.

«Hemos identificado alrededor de 35 puntos principales de estrangulador de tráfico e intervenciones aprobadas que podrían ayudar a elevar la velocidad promedio al nivel deseado», agregó.

Según el PTI, CM Fadnavis también señaló que solo el 6 por ciento de la tierra en las áreas centrales de Pune se asigna para caminosresultando en calles estrechas y una dispersión de tráfico pobre. Para abordar esto, CM Fadnavis ha dirigido al Comisionado Municipal de Pune (PMC) a planificar una red de túneles subterráneas para ayudar a descongestionar las partes críticas de la ciudad.

El plan de movilidad integral es una hoja de ruta de 30 años destinada a transformar la movilidad urbana en Pune a través de un enfoque gradual. Se estima que la primera fase costará Rs 6.500 millones de rupias, mientras que la inversión total en tres décadas podría alcanzar Rs 1.2 lakh millones de rupias, informó la agencia de noticias.

Un objetivo clave del plan es impulsar el uso del transporte público, inicialmente al 30 por ciento, con un objetivo a largo plazo de alcanzar el 50 por ciento. La visión también incluye garantizar que el transporte público sea accesible dentro de los 500 metros para cada residente.

Otros componentes importantes del plan de movilidad integral incluyen expandir la red de carreteras, construir una carretera de anillo y desarrollar sistemas de túneles para aliviar la congestión urbana en Pune.

CM Fadnavis agregó que ambos Pune Corporación municipal Y el comisionado de policía de la ciudad dio presentaciones detalladas sobre el plan, y también se discutieron varias soluciones de tráfico a corto plazo, informó el PTI.

(con entradas PTI)





