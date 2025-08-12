Versant mantiene enlaces de golf después de la división de NBCU

La Asociación de Golf de EE. UU. Ayudará a la nueva compañía de medios conocida como Pendiente Sigue balanceándose en los deportes después de que se salga de NBCUniversal.

EE.UU Red y Canal de golf Obtendrá derechos para presentar una cobertura en vivo de 11 campeonatos de USGA hasta 2032, incluidos los US Open y US Women’s Open, con eventos en vivo y cobertura de estudio de los campeonatos en las redes golpeadas bajo un nuevo acuerdo que se presenta al mismo tiempo como una renovación de USGA con NBCU.

Según los términos del New Deal, EE. UU. Presentará aproximadamente 35 horas de cobertura abierta de mujeres en Live US Open y de EE. UU. Cada año. Golf Channel llevará una cobertura en vivo ampliada de los campeonatos de la USGA, sirviendo como el hogar exclusivo del aficionado estadounidense, los estadounidenses amateur, estadounidense Junior Amateur., US Girls ‘Junior., US Senior Women’s Open, US Adaptive Open, Walker Cup y Curtis Cup.

El nuevo acuerdo de derechos de NBCUniversal con la USGA también dura hasta 2032, con la red de transmisión de NBC que continúa sirviendo como el hogar de transmisión exclusivo del US Open, US Women’s Open y US Senior Open.

Se espera que el Versant Spin -Off tenga lugar entre finales de 2025 y principios de 2026.

«Estamos increíblemente orgullosos de la asociación que hemos construido a lo largo de los años con NBCU y Versant, y estamos igualmente emocionados de continuar construyendo sobre ese legado a través de nuestra pasión y dedicación compartidas, junto con las personas que estamos orgullosos de llamar a nuestros amigos», dijo el CEO de USGA, Mike Whan, en una declaración preparada. «El valor de valor NBCU y Versant en la marca USGA es evidente, y este acuerdo permite al USGA avanzar aún más en nuestra misión de impactar positivamente el juego, al tiempo que proporciona la cobertura más expansiva y el alcance más amplio para mostrar campeonatos de la USGA».

El PACT muestra versant trabajando para mantener contratos deportivos que sus redes han tenido durante años. USA todavía es el hogar de algunas transmisiones de la WWE, y tanto USA como CNBC han servido como hogar de docenas de horas de concursos de las Olímpicas.

Los nuevos elementos del acuerdo comenzarán en 2027 luego de la conclusión del acuerdo actual en 2026. USA Network comenzó su cobertura del Campeonato USGA en 2022 con el US Open y US Women’s Open. Mientras tanto, Golf Channel presentó por primera vez la cobertura en vivo del Campeonato USGA en 1995, el año en que se lanzó como la primera red de cable de un solo deportista en la historia de la televisión.