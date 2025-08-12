Asustado al mismo tiempo un corazón apretado

Yakarta, Viva – Detrás de la emoción de la gala de estreno que se celebró en tiempo nocturno y Maxima para película Llamadas de la tumbaHay sombras de historias que están listas para perseguir a la audiencia a partir del 14 de agosto de 2025.

El evento al que asistieron jugadores, directores, productores, hasta que el ejecutivo del productor tuvo lugar majestuosamente pero lleno de matices místicos. Los invitados que estuvieron presentes fueron bienvenidos con decoraciones que representan la atmósfera de oscuro, tranquilo y atraen una sensación de preocupación. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La película Call from the Grave protagonizó Nirina ZubirFirzanah Alya, Nugie, Muthia Datau y Septian Dwi Cahyo, bajo la dirección del director Dyan Sunu Proastewo. La historia se centra en la familia que perdió a su hija, pero descubrió que la muerte del niño no era el final, sino el comienzo del terror que vino de la tumba.

El director Dyan Sunu Proastewom, reveló que esperaba que la audiencia pudiera sentir lo que se presentó en una llamada de la tumba.

«Esta gala de estreno es animada, pero la película es lo contrario: tranquilo, tenso y emocional. Quiero que la audiencia sienta que la pérdida puede ser una puerta que nos conecta con algo que no entendemos.

Mientras tanto, reveló la actor de Alya, Nirina Zubir, esta película no solo presenta miedo, sino que también proporcionará dolor conmovedor.

«En esta película, toco como una madre que perdió a un hijo. No solo el horror que siento, sino también un dolor extraordinario. Por lo tanto, la audiencia no debería sorprenderse si esta película me da miedo y me aprieta el corazón», dijo.

Lo mismo también fue transmitido por Nugie, quien interpretó al personaje Raka.

«Este no es un horror que solo se basa en el fantasma. Hay una sensación de pérdida que imprime, y eso hace que todo sea más aterrador. Porque cuando aparezca ese sabor, comenzará a escuchar llamadas de la tumba», agregó.

Mientras que la palabra Alya que interpretó la figura de Yasmin compartió la experiencia que fue enterrada durante el proceso de tiro.

«La escena más difícil es cuando tengo que dormir en un baño corporal, envuelto en un paño de jarik y contener la respiración. Que me hago sin un actor sustituto. Se siente … frío, tranquilo y aterrador. Hasta que mis padres que vieron su tiroteo llorar», explicó.

Esta gala de estreno se abre a la fecha de lanzamiento que ha sido esperada por los amantes del terror. Con una mezcla de horror clásico, emociones profundas y escenas extremas reales, las llamadas de la tumba están listas para convertirse en una de las películas de terror indonesias que más causó impresión este año y se transmitirá en todas las cines indonesias a partir del 14 de agosto de 2025.

«La puerta de la tumba podría haber estado cerrada … pero el sonido desde el interior no ha dejado de llamar».